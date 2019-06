Hannover

Ein betrunkener 22-Jähriger hat am Sonnabendmorgen am Steintor zwei Polizisten und einen Türsteher verletzt. Einer Beamtin schlug der junge Mann mit der Faust gegen den Kopf. Bei seiner Festnahme setzte er sich heftig zur Wehr, biss einen weiteren Beamten und einen Türsteher. Ein Alkoholtest ergab später einen Wert von 2,23 Promille.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamte wegen Streitigkeiten zwischen einem 35-Jährigen und zwei Türstehern an der Havanna-Club-Bar in der Scholvinstraße gerufen worden. Als die 27-jährige Beamtin in diesem Zusammenhang einen Passanten vernahm, schaltete sich der 22-Jährige in das Geschehen ein. Er ging auf die Polizistin zu und schlug ihr gegen den Kopf. Die 27-Jährige ging zu Boden.

Kollegen des Opfers und Türsteher versuchten, den 22-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Dabei leistete der junge Mann Widerstand, biss dabei einen 37-jährigen Beamten und einen 28-jährigen Türsteher. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wichtige Hinweise versprechen sich die Ermittler insbesondere von dem Passanten, mit dem die 27-Jährige gesprochen hatte. Er hatte seinen Weg fortgesetzt, bevor die Festnahme des 22-Jährigen beendet war. Er und andere Zeugen können sich mit der Inspektion Mitte unter der Nummer (0511) 1 09 28 15 in Verbindung setzten.

