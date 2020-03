Hannover

Wie rollen Radfahrer künftig über den neuen Steintorplatz? Müssen sie außen herumfahren, wie der Radlerclub ADFC befürchtet? Müssen sie sich den Platz diffus mit Fußgängern teilen, wie es aktuell in der Allee auf der Georgstraße ist? Oder bekommen Radfahrer und Fußgänger eigene Bereiche, wie es vielfach in der Bürgerbeteiligung gewünscht wurde? Bei einer Diskussionsveranstaltung in der Christuskirche wurde jetzt klar: Klar ist noch gar nichts.

Kritik an Jury-Entscheidung zum Steintorplatz

Dirk Hillbrecht vom ADFC ärgert sich darüber, dass die Jury „offenbar einen schönen Platzentwurf gekürt hat, der aber die Frage der Verkehrsführung nicht klärt“. ADFC-Vertreter fanden die Radkonzepte bei zwei Entwürfen klarer, die die Jury aber nur auf den zweiten und dritten Platz setzte.

Mit Leuchtstele: So soll der neu gestaltete Steintorplatz nach dem Umbau aussehen. Quelle: Grieger Harzer

Beim Siegerbüro Harzer Grieger hatte man zunächst auf gemischte Konzepte gesetzt, denkt jetzt aber über eine sechs bis acht Meter breite, eigene Radspur über den Platz nach. „Wir haben aus der Veranstaltung mitgenommen, dass die Bürger das klarer gelöst haben wollen“, sagt Norman Harzer. Hillbrecht ärgert sich: „Man hat das Gefühl, dass die Stadt dem Büro den Wunsch nach Trennung gar nicht kommuniziert hat.“ Stadtbaurat Uwe Bodemann sagt: „Wir sind noch lange nicht fertig. Es geht jetzt erst in die nächste, genauere Maßstabsebene.“

Pläne werden verfeinert

Die Debatte in der Christuskirche drehte sich dann noch um geplante Wasserspiele und die Frage, ob die Beleuchtung reicht. Architekten und Stadt wollen die Pläne verfeinern, auch für die Säule. Wann Umbaustart ist, ist offen: Der Rat muss das Konzept absegnen.

Von Conrad von Meding