Eberhard Jockel ist enttäuscht. Trotz seines unermüdlichen Engagements während der Einwohnerfragestunde bekommt der leidenschaftliche Wohnwagenfahrer vom Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken keine Unterstützung. Dabei bittet Jockel lediglich um eine bessere Ausstattung des einzigen Wohnmobilstellplatzes in ganz Hannover.

„Stromanschlüsse, eine Wasserstelle und die Möglichkeit zur Entsorgung der Chemietoilette: Mehr brauchen Wohnmobilfahrer nicht“, sagt Jockel. Viel müsste auf dem Stellplatz neben der Sportanlage des MTV Herrenhausen also nicht passieren. Bislang bietet der Platz lediglich einen Parkscheinautomat. Der Preis pro Nacht: 20 Euro.

Ein Stern von fünf: Schlechte Bewertungen im Internet

„Wir sollen auf die Wünsche der Einwohner hören, und das tun wir“, sagte Karlheinz Mönkeberg von der SPD-Fraktion in der Bezirksratssitzung. „Die Anwohner neben dem Platz haben sich bereits mehrfach über das Verhalten der Wohnmobilfahrer beklagt.“ Der Unmut der Anwohner über Müll und Lärm ist für die Bezirksratspolitiker Grund genug, sich nicht für die Wohnmobilfahrer einzusetzen. Dabei zeigt bereits ein Blick in die Onlinebewertungen des Stellplatzes: Nach ihrem Besuch war die Mehrheit der Gäste stark verärgert. Lediglich eineinhalb Sterne von insgesamt fünf wurden in 20 Bewertungen auf der Seite Promobil durchschnittlich vergeben. Die Rezensionen sprechen von Abzocke. „Eine Schande für eine Landeshauptstadt“, lautet etwa eine Kritik. „In Hannover sind anscheinend Wohnmobile nicht gern gesehen.“

Schlechte Werbung für die Landeshauptstadt

Doch gerade das sei ein entscheidender Fehler der Stadt, meint Jockel, der bereits seit zehn Jahren mit seinem Wohnwagen deutsche Städte bereist. Andere Städte hätten ein deutlich besseres Angebot und könnten von den Wohnmobilfahrern als zusätzliche Touristen profitieren. „Viele Wohnmobilfahrer wollen hier nicht längere Zeit campen, sondern einfach die Stadt erkunden“, sagt Jockel. „Die Lage in Herrenhausen ist dafür ideal.“ Mit seiner Nähe zu den Herrenhäuser Gärten, dem direkten ÖPNV-Anschluss und der schnellen Erreichbarkeit der Innenstadt eignet sich der Platz ideal für einen Zwischenstopp bei einer Städtetour. „Eine Stadt, die sich Landeskulturhauptstadt nennen möchte, sollte auch für uns Wohnmobilfahrer den entsprechenden Raum bieten“, fordert Jockel.

Kommentar: Ganz oder gar nicht Das Zeugnis für Hannovers einzigen Stellplatz für Wohnmobile ist eindeutig. Eineinhalb Sterne von fünf sind ein Armutszeugnis für eine Stadt, die sich ständig bemüht, mehr Touristen anzulocken. Und wenn man bedenkt, dass der Stellplatz keinerlei Infrasturktur besitzt außer einem Parkscheinautomaten, der 20 Euro für eine Nacht verlangt – dann scheint der Platz noch wohlwollend bewertet worden zu sein. Das ist wohl nur erklärbar durch die Nähe zu den Herrenhäuser Gärten und dem guten Anschluss an den Nahverkehr. Dass es Beschwerden von Anwohnern über die Wohnmobiltouristen gibt, kann kein Argument sein, den Platz brach liegen zu lassen. Beides sind Zustände, die einer Problemlösung bedürfen. Ist der Platz falsch gewählt? Dann muss vielleicht ein anderer Standort her. Ist er schlecht ausgestattet? Dann muss man das ändern. Aber dass sich Hannover mit einem schlechten Platz zufrieden gibt – in der stillen Hoffnung, Wohnmobiltouristen abzuschrecken, damit nicht so viele kommen mögen, die Anwohner stören – das ist einer Landeshauptstadt wirklich unwürdig. Von Rüdiger Meise

