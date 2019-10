Verlängerung der Herbstferien für Hunderte Schüler der IGS Südstadt in Hannover: Am Montag fiel der Unterricht aus, denn das Gebäude ist mangels Heizung ausgekühlt. Die Schule wurde im Sommer für Bauarbeiten vom Gasnetz getrennt – bis heute funktioniert die Wärmeversorgung noch nicht. Am Dienstag soll der Unterricht aber stattfinden.