Stephan Weil ehrt Verdienstkreuzträgerin Herta Hedrich für ihr Engagement

Bothfeld/Vahrenwald

Seit 1953 engagiert sich Herta Hedrich in Hannovers Nordosten. Dafür wurde die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes nun erneut ausgezeichnet. Anlässlich ihrer 65-jährigen Mitgliedschaft in der AWO bekam Hedrich eine Urkunde, eine Nadel und ihre Lieblingsschokolade im Hof des Seniorenzentrums Klaus-Bahlsen-Haus in Bothfeld überreicht. Und noch eine weitere Auszeichnung wartete auf die 97-Jährige: Ministerpräsident Stephan Weil ehrte sie für ihre bereits 70 Jahre währende Mitgliedschaft in der SPD.

Geprägt von der Nachkriegszeit

Noch bis vor Kurzem war Hedrich noch selbst aktiv und mischte sich ein: im Beirat ihres Seniorenheims. Die gebürtige Chemnitzerin floh 1949 mit ihrer Familie in den Westen Deutschlands und fand in Hannover ein neues Zuhause. Ihre ehrenamtlichen Anfänge waren geprägt von der Nachkriegszeit und einer notleidenden Bevölkerung. In den Sechzigerjahren begann die Neu-Hannoveranerin als Helferin in der Abteilung Vahrenwald/ Hannover und wurde zwei Jahre später Mitglied des Kreisverbands Hannover-Stadt der Arbeiterwohlfahrt ( AWO). Sie half bei der Beschaffung und Verteilung von Lebensmitteln und Kleidung, beim Beantragen von Sozialleistungen und anderen Dingen. „ Herta war immer ein Mensch, der nicht lange gefragt hat, wie es zu der Notlage gekommen ist. Sie hat sie gesehen und unmittelbar mit der unbürokratischen Hilfe begonnen“, sagte Birgit Merkel, stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums der AWO Region Hannover. Sie kennt Hedrich seit vielen Jahren und führte mit ihrer Kollegin Petra Gillmann, Vorsitzende des Ortsvereins Hannover-List, die Ehrung durch.

„Stiller Star“

Im Mittelpunkt des Engagements der Seniorin hat immer der Abbau sozialer Ungerechtigkeiten gestanden und sie hat sich für Chancengleichheit aller Bürger eingesetzt. Als 1974 eine neue Leiterin für die Abteilung Vahrenwald gesucht wurde, fiel die Wahl auf Hedrich. Zu ihren Aufgaben gehörte fortan auch die Organisation von Fahrten und Feiern für die damals 250 Mitglieder. Außerdem prägte Hedrich als Delegierte im Kreisausschuss und in den Kreiskonferenzen die Inhalte des Kreisverbandes entscheidend mit. Erst 2001, damals war sie schon 78 Jahre alt, legte sie das Amt der Abteilungsleiterin nieder. Die Alltagssorgen „ihrer“ Mitglieder lagen ihr dennoch weiterhin am Herzen. Auch wenn sie in der Zwischenzeit zu ihrem Sohn nach Bothfeld gezogen war, besuchte sie weiterhin Veranstaltungen an der Helmholtzstraße und hatte ein offenes Ohr für die Bewohner in ihrem Stadtteil. „Wenn die Bezeichnung ‚stille Stars‘ auf jemanden zutrifft, dann auf Herta Hedrich“, sagte Merkel.

Von Laura Ebeling