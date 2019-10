Herr Weil, was ist am Sonntag schiefgelaufen, dass die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl in Hannover noch nicht einmal in die Stichwahl gekommen ist? An der Qualifikation des Kandidaten Marc Hansmann hat es ja wohl nicht gelegen ...

An Marc Hansmann hat es wahrlich nicht gelegen, und ich bin ihm imme...