Am Montag bleiben alle Kitas des Stephansstifts in Hannover geschlossen. Der Grund: Am Sonntag wurden die Erzieherinnen geimpft. Aus Sorge, dass viele von ihnen wegen Nebenwirkungen am Montag wegbleiben, hat die Leitung für Montag einen Schulungstag angesetzt. Kein Einzelfall.