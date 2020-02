Pflegekräfte und Ärzte an der Medizinischen Hochschule Hannover kritisieren das Wissenschaftsministerium für den Rauswurf von MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg. Beim Abschied feiern die Mitarbeiter ihren Ex-Chef. Der Personalrat wendet sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil.