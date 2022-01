Sternsinger besuchen Bürgermeister Belit Onay im Neuen Rathaus

Hannover

Solche Gäste hat das Neue Rathaus in Hannover nur selten: Am Donnerstagvormittag haben die Sternsinger Oberbürgermeister Belit Onay einen Besuch abgestattet. Verkleidet als die Heiligen Drei Könige – in Gewändern aus unterschiedlichen Farben und mit goldenen Kronen – sagten die Jungen und Mädchen ihren Segensspruch auf. Über einer Tür der Ratsstube ist nun der Schriftzug 20*C+M+B+22 zu lesen.

Das Thema des diesjährigen Sternsingens ist das Recht von Kindern auf Gesundheit. „Ein besseres Thema hätte man sich leider nicht aussuchen können“, sagt Onay vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie. Für ihn war es das zweite Sternsingen in seiner Amtszeit als Bürgermeister. Vor einem Jahr musste die Sammelaktion der katholischen Kirche im Rathaus ausfallen. Und auch in diesem Jahr war nicht alles so, wie die Sternsinger es eigentlich gewohnt sind. So sagten sie zwar den Segensspruch auf, verzichteten jedoch auf aus Gründen des Infektionsschutzes auf das Singen.

Sternsingen im Rathaus: Johannes (15) schreibt den Segen an. Quelle: Ilona Hottmann

Hilfe für Kinder in Afrika

Als Spendenbeitrag der Stadt überreichte der Oberbürgermeister einen Umschlag mit 50 Euro. Zudem erhielten die Kinder Stoffbeutel mit kleinen Geschenken. Das Geld soll Kindern in Ägypten, Ghana und dem Südsudan zugute kommen. So unterstützen die Sternsinger etwa ein Zentrum, in dem Kinder mit Verbrennungen behandelt würden, erklärt Pfarrer Wolfang Semmet. Er begleitet das Singen schon seit mehr als 30 Jahren, fünf Jahre davon in Hannover. Die eigentliche Arbeit leisteten jedoch ehrenamtliche Erwachsene und Kinder, betont er.

So übte Bertram Neubauer aus der Pfarrgemeinde St. Elisabeth vorab mit den Jungen und Mädchen den Segensspruch. Auch einen Film von „Willi wills wissen“ über das Sternsingen und die in diesem Jahr unterstützen Länder haben sie sich gemeinsam angeschaut. Die zehnjährige Miriam ist schon seit fünf Jahren dabei. „Ich habe Spaß daran, mich zu verkleiden und Sprüche aufzusagen“, sagt sie. „Und dabei hilft man auch noch Kindern.“

Von Thea Schmidt