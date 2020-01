Hannover

Gesungen wird im Niedersächsischem Landtag eher selten. Und auch wenn oft über Finanzen diskutiert wird, dass Spenden direkt im Plenarsaal abgegeben werden, ist die Ausnahme. Einmal im Jahr, immer am Tag der Heiligen Drei Könige, passiert beides gleichzeitig: Am Montagvormittag sind 85 kleine Sternsinger und Sternsingerinnen der katholischen Kirchengemeinden in dem Landtag geströmt, um Geld für Kinder in Krisengebieten zu sammeln, Segenswünsche zu überbringen und danach den Schriftzug 20*C+M+B+20 – als Beweis für den Segen – mit Kreide an die Landtagsmauern zu schreiben.

Landtagspräsidentin Gabriele Andretta singt mit den Kindern im Plenarsaal. Quelle: Christian Behrens

Landtagspräsidentin Gabriela Andretta begrüßte die Kinder und lobte ihren Einsatz: „Ihr seid gekommen, um Kindern in dieser Welt zu helfen“. Dieses Jahr sammeln die Kinder bei der bundesweiten Aktion Geld für hilfsbedürftige Kinder im Libanon. Das Nahost-Staat, der viermal kleiner ist als Niedersachsen, hat in den letzten Jahren über eine Million Flüchtlinge aus dem benachbarten Syrien aufgenommen.

Treffen um Viertel vor acht

Nachdem die Kinder im Plenarsaal gesungen und ein Gebet gesprochen haben, gibt es im Foyer eine Pause bei Keksen, Saft und Obst für sie. „Wir haben uns heute um Morgen um Viertel vor acht zum Einsingen getroffen, sagt Andreas Braun, Jugendpfarrer aus dem Bistum Hildesheim, der die Aktion seit fünf Jahren begleitet. „Wir waren erst bei Ministerpräsident Weil, jetzt singen wir hier und dann geht es weiter ins Rathaus“, erklärt der Jugendpfarrer. Er hält eine Spendenbox in den Händen und gibt sie einer kleiner Sternsingerin zurück, die die Box im Plenarsaal vergessen hat.

Auch bei Ministerpräsident Stephan Weil in der Staatskanzlei kamen die Sternsinger vorbei. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Die Kinder kommen heute alle aus der Region und Stadt Hannover“, sagt Braun. „Sie wurden von den Kirchengemeinden ausgewählt.“ Der elfjährige Nicolae ist bereits zum vierten Mal dabei. Er ist vor acht Jahren aus Rumänien nach Deutschland gekommen und wohnt in der Stadt. „Ich finde es gut, dass wir den armen Kindern helfen können – und die Süßigkeiten gefallen mir auch“, sagt der Elfjährige.

Nicolae, 11 Jahre, sammelt schon zum vierten Mal als Sternsinger im Landtag Geld für hilfsbedürftige Kinder. Quelle: Nadine Wolter

Von Nadine Wolter