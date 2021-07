Hannover

Den Kröpcke kennt jeder. Aber wem sagt der Sterzer-Stich etwas? Der knapp 80 Meter kurze Weg in Linden, der durch den Küchengartenpark führt, hat nichts Spektakuläres. Dabei steckt er voller Mythen und Geheimnisse. Am 5. Mai 2020 soll er urplötzlich auf Google Maps aufgetaucht sein; zugleich gibt es handfeste Beweise, dass er schon im 18. Jahrhundert existiert hat. Sein Einfluss auf Popkultur, Haute Couture und die Europa-Politik war immens und ist es immer noch. Wurden dort wirklich Morde verübt? Warum hat sich der weltberühmte Physiker Stephen Hawking für den Sterzer-Stich interessiert? Und was hat es mit den wilden Himbeeren auf sich, die dort wachsen?

Gastrollen mit vielen Promis besetzt

Viele Fragen – und noch mehr Nonsens. Wer die Rätsel des Sterzer-Stichs lösen möchte, sollte sich am Sonnabend, 10. Juli, im Apollo-Kino in Linden einfinden. Dort startet um 14 Uhr die Premiere des Films „Wir treffen uns am Sterzer“, eine urhannoversche Produktion mit sehr prominenter Beteiligung. Gastrollen haben unter anderem Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn, Comedian Olaf Schubert, Entertainer Ingo Oschmann sowie die Fernsehmoderatoren Steven Gätjen und Jörg Pilawa. Auch Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Stefan Schostok zeigt sich mit Straßenschild vor der Kamera.

Die Idee hatte Daniel Pflieger, der mit seinem in Linden ansässigen Unternehmen „Geheimpunkt“ sonst Geochaching-Touren durch die Stadt anbietet. „Ich wollte meiner Freundin etwas Besonderes zum Geburtstag schenken“, sagt Pflieger. Die Dame seines Herzens ist Katharina Sterzer, Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover. Am 5. Mai 2020 wurde sie 30 Jahre alt und bekam den Sterzer-Stich als Präsent.

„Sterzer-Stich“ ist auf Google Maps zu finden

Dafür hatte Pflieger viel Aufwand getrieben. In der lokalen Sparte der Online-Enzyklopädie Wikipedia hinterließ er einen (inzwischen von den Administratoren gelöschten) Beitrag über einen Lindener Stichweg, der nach der Freundeskreis-Chefin benannt worden sei. Zeitgleich schrieb er die Macher von Google Maps an und wies auf die Lücke im digitalen Stadtplan von Hannover hin, wo jener Sterzer-Stich fehle. Offenbar überzeugten seine Ausführungen: Die Verantwortlichen fügten den Weg auf der Google-Karte der Landeshauptstadt ein – und dort ist er bis heute zu finden. „Hier zeigt sich, wie leicht sich Fake News verbreiten lassen“, meint Pflieger, der seine digitale Aktion mit einem analogen Straßenschild an einem Laternenpfahl kürte.

Pflieger wollte den Bogen weiter spannen. Er dachte sich ein Drehbuch mit Absurditäten rund um den real-irrealen Stichweg aus und überlegte, wer noch Lust am Blödsinnmachen haben könnte. „Ingo Oschmann ist auch Geocacher, da war der Kontakt sofort da“, sagt Pflieger. Dank eines großen Netzwerks in der kreativen Szene gelang es ihm, eine Riege weiterer namhafter Nebendarsteller für die Idee zu begeistern, die ebenso fiktive wie skurrile Beiträge zu dem begehbaren Stückchen Hannover lieferten. So behauptet Schauspielerin Katjana Gerz, dass sie auf dem Sterzer-Stich zur Welt gekommen sei, ihre Kollegin Katrin Hansmeier, bekannt aus „Tatort“ und SOKO Wismar“, sucht dort nach Leichen. Für „Ossi“ Olaf Schubert, war der Sterzer-Stich die erste Attraktion nach der Wende, für Martin Sonneborn die Keimzelle von „Die Partei“. Fernsehkoch Robin Pietsch sieht den Weg als „Partymeile“, Kabarettist Matthias Brodowy als „Wandelgang der Dicher und Denker“.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies als investigativer Journalist

Aus all diesen Hinweisen muss sich in dem Film ein investigativer Journalist, der den Geheimnissen des Sterzer-Stichs auf der Spur kommen will, ein vollständiges Bild zusammensetzen. HAZ-Redakteur Jan Egge Sedelies hat diese Rolle übernommen. Sein Fazit: „Es geht um Gut gegen Böse, um Inspiration und Wahnsinn.“ Dem dürfte nichts mehr hinzuzufügen sein.

„Wir treffen uns am Sterzer“ ist am Sonnabend, 10. Juli, um 14 und 15 Uhr im Apollo-Kino, Limmerstraße 50, zu sehen. Der Film dauert 25 Minuten, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Nötig ist ein tagesaktueller negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis.

Von Juliane Kaune