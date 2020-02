Steuerzahlerbund: In der MHH behandelter Mafia-Boss in soll für Polizeischutz zahlen

Hannover

Der massive Polizeieinsatz an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zum Schutz eines Mafia-Bosses Igor K. aus Montenegro am Donnerstag ruft den Bund der Steuerzahler auf den Plan. Die Einsatzkosten müssten dem Mafia-Clan in Rechnung gestellt werden, fordert der Verband in einem Brief an Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD). Das Ministerium solle prüfen, „ob nach geltender Rechtslage die Kosten des Polizeieinsatzes gegenüber der zu beschützenden Person bzw. der Clan-Familie geltend gemacht werden können“, schreibt der Vorsitzende des Verbandes, Bernhard Zentgraf.

Soll MHH für ihren Privatpatienten zahlen?

Sollte das rechtlich nicht möglich sein, bittet der Steuerzahlerbund, die Rechtsgrundlage umgehend so zu ändern, „damit der Betroffene als kostenrechtlicher Veranlasser im Sinne der Verwaltungskostengesetze die Kosten des Polizeieinsatzes zu tragen hat“, meint Zentgraf. Das Ministerium könnte auch prüfen, ob die MHH für die erhöhten Sicherheitskosten „ihres Privatpatienten“ herangezogen werden könne.

Zentgraf erinnert in seinem Schreiben an Pistorius an einem Fall auf dem Jahr 2017: Die Polizeidirektion Hannover habe damals eine Rechnung in Höhe von 71,50 Euro für die Sicherung einer schwer an Alzheimer erkrankten Hannoveranerin ausgestellt. Die 74-jährige Frau sei von der Polizei orientierungslos unweit ihres Pflegeheims aufgegriffen, mit einem Streifenwagen zur vier Kilometer entfernten Polizeistation gebracht, dort von Angehörigen abgeholt und wieder in das Heim zurückgebracht worden. Zentgraf berichtet, die Polizei habe sich damals auf die geltende Rechtslage berufen, eine Ermessensentscheidung sei nicht möglich.

„Bezahlung aus Staatskasse ist nicht vermittelbar“

Auch vor diesem Hintergrund sei es Bürgern und Steuerzahlern nicht zu vermitteln, dass ein Großaufgebot der Polizei zum Schutz eines ausländischen Clan-Chefs vollständig aus der allgemeinen Staatskasse finanziert wird.

Pistorius hatte die Behandlung als einen der Fälle bezeichnet, „die man sich nicht aussucht und auf die man keinen Einfluss hat“. Der Patient habe sich in der MHH angemeldet und sei dann von sich aus nach Hannover geflogen. Den Polizeieinsatz begründete der Minister mit einem „ausgeprägtem Schutzbedürfnis für den Patienten und vor allem für das Klinikpersonal und Besucher“.

Von Mathias Klein