Hannover

Es geht zunächst nur um Planungskosten für einen neuen S-Bahnhof in Springe, aber der Steuerzahlerbund Niedersachsen/ Bremen ist schon skeptisch. Er bezweifelt, dass die Station Deisterpforte, die nur knapp 1000 Meter von der vorhandenen in der Kernstadt entfernt liegen würde, wirtschaftlich vertretbar ist. „Bei Gesamtkosten von 7 Millionen Euro muss die Region Kosten und Nutzen einer neuen Haltestelle transparent und nachvollziehbar offenlegen, und zwar vor der Freigabe von Planungsgeldern“, fordert der Landesvorsitzende Bernhard Zentgraf.

Die Region Hannover will den Nahverkehr stärken und hat deshalb untersucht, wo sich neue Bahnhöfe lohnen könnten. Gesetzt ist die Umsteigestation zwischen S-Bahn und Stadtbahn in Hannover-Waldhausen, gegen die sich vor Ort Widerstand regt. Sie soll 28,5 Millionen Euro kosten; Baubeginn ist nach derzeitigem Stand im Jahr 2023. Vorerst in die Ferne gerückt ist der Bau einer weiteren Umsteigeanlage am Braunschweiger Platz – „das bleibt aber ein langfristiges Ziel“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Von 13 Standorten bleiben zwei übrig

Von weiteren 13 geprüften Standorten sind nur zwei in eine Machbarkeitsstudie gegangen, beide mit positiven Ergebnissen. Außer demjenigen an der Deisterpforte handelt es sich dabei um einen Bahnhof an der Würzburger Straße in Laatzen-Mitte. Die Kostenschätzungen dafür belaufen sich auf bis zu 15 Millionen Euro; den möglichen Baubeginn gibt die Region vage mit dem Wort „mittelfristig“ an.

Für die Station in Springe soll der Verkehrsausschuss der Region jetzt erste Planungskosten freigeben – 150.000 von insgesamt 1,5 Millionen Euro. Für den Bau werden dann nach derzeitigen Kalkulationen rund 5,5 Millionen Euro fällig. Steuerzahlerchef Zentgraf stößt sich an einer Formulierung, wonach die Wirtschaftlichkeit „voraussichtlich“ erreicht werde: „Das ist äußerst schwammig“.

Nach Angaben von Regionssprecher Abelmann sind an der Deisterpforte täglich 1000 bis 1400 Fahrgäste zu erwarten. Das Wort „voraussichtlich“ habe den Grund, dass die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von der Nahverkehrsgesellschaft des Landes geprüft werden müsse. Dies sei noch nicht abgeschlossen. Frühest möglicher Baubeginn in Springe wäre im Jahr 2026.

Von Bernd Haase