Hannover

Die anstehende Bundestagswahl und die Stichwahl für das Amt der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten stellt die Stadt Hannover offenbar vor große Herausforderungen, weil viele Menschen Briefwahl beantragt haben. Nach eigenen Angaben hat die Verwaltung innerhalb einer Woche 140.000 Anträge bearbeitet. Doch der Stimmzettel für die Stichwahl sorgt bei manchem Wähler für Verwirrung: Denn anders als auf einem der Umschläge angegeben, ist der Stimmzettel für die Regionspräsidentenwahl nicht gelb, sondern orange.

Wer seine Stimme für das Regionspräsidentenamt abgeben möchte, muss zwei Zettel ausfüllen: Auf dem Wahlschein müssen Ort, Datum und Unterschrift notiert werden, auf dem Stimmzettel setzen Wählerinnen und Wähler das Kreuz für Steffen Krach (SPD) oder Christine Karasch (CDU). Der Stimmzettel muss dann in einen Umschlag gesteckt werden. Dieser verschlossene Umschlag gehört zusammen mit dem Wahlschein in einen weiteren Briefumschlag, der dann per Post verschickt oder direkt am Rathaus in den dafür vorgesehenen Briefkasten geworfen werden kann.

Formulierung in der Anleitung irritiert

Um eine Stimme abzugeben, sind also zwei Zettel und zwei Umschläge notwendig. Damit bei der Briefwahl nichts durcheinandergerät, steht auf den Umschlägen, welche Unterlagen jeweils in welchen Umschlag gehören. Auf dem Stimmzettelumschlag heißt es: „In den Umschlag dürfen Sie nur den gelben Stimmzettel einlegen.“ In der Anleitung auf der Rückseite des Wahlscheins ist hingegen von einem „orangen Stimmzettel“ die Rede – was der eigentlichen Farbe des Zettels entspricht.

In der Anleitung zur Briefwahl ist unter Punkt 1.1 von einem orangen Stimmzettel die Rede - was auch der tatsächlichen Farbe entspricht. Quelle: Thea Schmidt

Die Vermutung liegt nahe, dass der Stimmzettel tatsächlich orange sein sollte, damit man ihn vom gelben Wahlschein besser unterscheiden kann. Demnach wäre der Begleittext auf dem Umschlag falsch.

Die Stadt begründet das verwirrende Farbenspiel mit den Prozessen in der zuständigen Druckerei. „Die Farbgestaltung der Unterlagen ist in der Tat nicht einheitlich, je nach Druckerei sind unterschiedliche Gelbtöne gewählt worden, und insbesondere der Stimmzettel hat eher einen Orangeton“, teilt Sprecher Dennis Dix mit. Die Beschreibung sei dennoch eindeutig. Die Verwaltung habe „erst eine Anmerkung erhalten, dass die Farbgebung als unglücklich erachtet wird“, sagt Dix.

Von Thea Schmidt