Hannover

SPD-Kandidat Steffen Krach wird neuer Regionspräsident. Nach Auszählung von 1028 der insgesamt 1308 Wahlbezirke liegt der 42-Jährige uneinholbar bei rund 65 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrentin Christine Karasch von der CDU kommt bei diesem Zwischenstand auf rund 35 Prozent.

Nach fünf Jahren Großer Koalition in der Regionsversammlung streben SPD und Grüne eine enge Zusammenarbeit an. Mit der Stimme von Krach hätte ein rot-grünes Bündnis in der Regionsversammlung eine knappe Mehrheit von zwei Stimmen. Darauf hatten sich die beiden Parteien kurz vor der Stichwahl geeinigt. Daraufhin hatten die Grünen ihre Anhänger aufgefordert, für den Kandidaten der SPD zu stimmen.

Krach folgt auf Jagau

Der neue Regionspräsident tritt seinen Posten am 1. November an. Krach löst Hauke Jagau (SPD) ab, der nach 15 Jahre an der Spitze der Region Hannover nicht wieder angetreten ist. Krach ist derzeit Staatssekretär im Berliner Wissenschaftsministerium. Der 42-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder, das dritte wird im Oktober erwartet. Die Familie lebt jetzt in Hannover.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit acht Kandidatinnen und Kandidaten hatte Krach einen Anteil von 37,1 Prozent erreicht, Karasch, Planungs- und Umweltdezernentin der Region, landete mit 29,6 Prozent auf dem zweiten Platz. Frauke Patzke von den Grünen hatte 20,7 Prozent erreicht.

Von Mathias Klein