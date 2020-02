Hannover

Die Stadtluft wird sauberer, so viel ist klar. Einzig an der viel befahrenen Friedrich-Ebert-Straße bleibt die Schadstoffkonzentration höher als erlaubt. An der Marienstraße wird der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid knapp eingehalten. „Die Überschreitung auf der Friedrich-Ebert-Straße verpflichtet uns, einen neuen Luftreinhalteplan vorzulegen“, sagte Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) am Montag im Umweltausschuss. Zunächst wolle man aber weitere Berechnungen des für die Luftmessungen zuständigen Gewerbeaufsichtsamts Hildesheim abwarten. „Mithilfe der Modellrechnungen können Aussagen dazu getroffen werden, wie sich eine Maßnahme auswirkt“, sagte Tegtmeyer-Dette. Mitte des Jahres werde der neue Luftreinhalteplan vorgestellt.

Noch immer Klage der Umwelthilfe anhängig

Damit sind extreme Maßnahmen wie ein Fahrverbot für Dieselautos auf der Friedrich-Ebert-Straße nicht vom Tisch. Noch immer liegt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe beim Oberverwaltungsgericht vor. Damit will der Verband erreichen, dass die Stadtverwaltung Maßnahmen ergreift, um den Grenzwert so rasch wir möglich einzuhalten. Das kann in kurzer Zeit aber nur gelingen, wenn Dieselfahrzeuge auf der Strecke verboten werden. Stickstoffdioxid wird vorrangig von Dieselmotoren ausgestoßen. Ein Verhandlungstermin soll innerhalb der ersten Jahreshälfte 2020 erfolgen, hieß es kürzlich vonseiten des Gerichts.

Marienstraße hält Grenzwert knapp ein

An insgesamt sechs Orten im Stadtgebiet wird die Konzentration von Stickstoffdioxid gemessen. Auf der Göttinger Straße lag die mittlere Jahresbelastung bei 39 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und damit erstmals unterhalb des Grenzwerts von 40 Mikrogramm. Auf der Marienstraße registrierte das Messgerät ein Jahresmittel von 40 Mikrogramm, auf der Vahrenwalder Straße 36 Mikrogramm und auf der Bornumer Straße 39 Mikrogramm pro Kubikmeter. Auf dem Lindener Berg ist ebenfalls eine Messstation eingerichtet, sie zeichnet die Hintergrundbelastung abseits der großen Verkehrsadern auf. Der Wert lag im vergangenen Jahr bei 16 Mikrogramm.

Von Andreas Schinkel