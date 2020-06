Hannover

Die in Hannover ansässige Deutsche Stiftung Weltbevölkerung ( DSW) hat einen neuen Geschäftsführer. Jan Kreutzberg, 50, hat Renate Bähr abgelöst, die in den Ruhestand geht. Kreutzberg war zuvor im Kongo für die DKT International tätig, eine Organisation, die sich für Familienplanung und HIV-Prävention einsetzt. Den Zielen der DSW ist dies nicht unähnlich, die Stiftung will besonders in Ostafrika junge Menschen über Empfängnisverhütung und selbstbestimmte Sexualität aufklären.

Zahl der Zwangsverheiratungen steigt

Mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie hat sich die soziale Lage in vielen Staaten nach Einschätzung von Kreutzberg in vielerlei Hinsicht zugespitzt: „Große Sorge macht uns die Situation in afrikanischen Ländern. Aufgrund der Coronakrise verschlechtert sich dort der ohnehin oft mangelhafte Zugang zur Gesundheitsversorgung drastisch. Zudem werden Verhütungsmittel knapp, die Anzahl ungewollter Schwangerschaften schießt in die Höhe und auch die sexuelle Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen hat stark zugenommen.“

Die DSW stellt am Montag in Berlin den jüngsten Weltbevölkerungsbericht vor. Auch darin wird es um die Folgen der Pandemie für Mädchen und Frauen gegen. Kreutzberg zufolge „werden mehr Mädchen aus falscher Fürsorge deutlich vor Vollendung des 18. Lebensjahres gegen ihren Willen verheiratet“. Bereits jetzt sei absehbar, dass die Zahl von Frühverheiratungen in einigen afrikanischen Ländern, in Südasien oder Lateinamerika angestiegen sei.

Die DSW wurde 1991 von den Unternehmern Dirk Roßmann und Erhard Schreiber gegründet. Renate Bähr war zunächst als Pressesprecherin und später als Geschäftsführerin für die Stiftung tätig.

