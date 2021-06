Hannover

Er starb vor mehr als 100 Jahren. Doch in gewisser Weise verdankt die Welt dem Philantropen Fritz Behrens bis heute ständig neue gute Taten. Der Bauernsohn, geboren 1836 in Groß-Lafferde bei Peine, hatte es in der Braunkohlebranche zum Selfmade-Millionär gebracht. „In den Jahren vor seinem Tod 1920 galt er als der reichste Mann Hannovers – dabei muss er ein sehr bescheidener Mensch gewesen sein“, sagt Matthias Fontaine.

Eine exquisite Adresse: Die Fritz Behrens Stiftung hat ihren Sitz in dieser Villa unweit des Zoos. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Jurist steht an der Spitze der Fritz Behrens Stiftung. Ihren Sitz hat diese in seinen Büroräumen in einer schmucken Villa nahe dem Zoo, in der einst Paul von Hindenburg lebte. „Die Stiftung selbst hat aber keine Angestellten und kein eigenes Büroinventar“, sagt der 70-Jährige. Als Behrens kinderlos starb, gingen 36 Prozent seines Vermögens an die heutige Stiftung über. Diese überstand Inflation, Wirtschaftskrise und Weltkrieg – und verfügt heute über ein Vermögen von mehr als 50 Millionen Euro, wenn man die Kunstwerke einrechnet, die sie als Leihgaben in diverse Museen gegeben hat.

Hannover, Stadt der Stiftungen

Seit 1923 finanziert die Fritz Behrens Stiftung diverse Projekte – kulturelle und soziale, in Wissenschaft und Kunst. „Unsere Stiftungszwecke sind also nicht begrenzt, wir können alles fördern, was gemeinnützig ist“, sagt Fontaine. In den Dreißigerjahren förderte die Stiftung die Aufstellung von Kunstwerken am Maschsee, 1983 unterstützte sie den Kauf des berühmten Evangeliars Heinrichs des Löwen mit 300.000 Mark.

„Vom Immobilienboom haben wir sehr profitiert“: Matthias Fontaine steht an der Spitze der Fritz Behrens Stiftung. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Als das Vereinshaus des Deutschen Ruder-Clubs vor einigen Jahren abbrannte, ermöglichten wir die Anschaffung von zwei neuen Booten“, berichtet Fontaine. Seine Stiftung unterstützt medizinische Forschung, den Kinderschutzbund und die Hospizarbeit, sie fördert Museen und sorgt dafür, dass talentierte Violinisten jeweils einige Jahre lang auf einer kostbaren Guadagini-Geige von 1765 spielen können. Allein im Jahr 2020 unterstützte die Stiftung diverse Projekte mit insgesamt 400.000 Euro. Und sie steht damit nicht allein.

Hannover ist eine Stadt der Stiftungen. Einrichtungen wie die Stiftung Niedersachsen, wie Lotto-Sport-, Sparkassen- oder Rut-und-Klaus-Bahlsen-Stiftung machen viele kulturelle und soziale Vorhaben überhaupt erst möglich. Die Niedergerke- und die MUT-Stiftung, beide initiiert von großzügigen Ehepaaren, helfen sozial benachteiligten Menschen. Die Volkswagen-Stiftung (Kapital: 3,5 Milliarden Euro) zählt zu den wichtigsten Förderern der Wissenschaft und ist eine der größten Stiftungen Europas. Und die Klosterkammer verwaltet gleich mehrere Stiftungen, die tief in Niedersachsens Geschichte wurzeln.

Bürgerstiftung diente als Vorbild

Als Stiftung neuen Typs kam 1997 die Bürgerstiftung hinzu: Anders als traditionell üblich schlossen sich damals gleich mehrere Bürgerinnen und Bürger zu einer Gemeinschaftsstiftung zusammen, um – mit vergleichsweise überschaubarem Startkapital – Geld für diverse gemeinnützige Vorhaben aufzubringen. Unter ihrem Dach entstand seither ein stetig wachsendes Netzwerk; mehr als 1300 Projekte hat die Bürgerstiftung mittlerweile mit mehr als 5,5 Millionen Euro gefördert – und sie diente als Vorbild für etwa 400 Bürgerstiftungen, die seither bundesweit entstanden.

Ein bescheidener Mensch: Der Unternehmer Fritz Behrens galt einst als der reichste Mann Hannovers. Quelle: Privat

Klassische Stiftungen gehen meist auf einen potenten Gründer zurück und sind als Konstrukte für die Ewigkeit gedacht. Sie sind verpflichtet, ihr Vermögen ungeschmälert zu erhalten und können nur erwirtschaftetes Geld guten Zwecken zukommen lassen. „Das ist heute eine Herausforderung für jede Stiftung“, sagt Matthias Fontaine. Denn die Null-Zins-Politik macht ihnen das Leben schwer.

Niedrigzinsen sind ein Problem

Rund 23.000 Stiftungen gibt es in Deutschland, mehr als in allen anderen Ländern Europas. Im vergangenen Jahr kamen rund 600 dazu. Doch die allermeisten haben ein Kapital von weniger als 500.000 Euro. Mit den Erträgen lassen sich keine großen Sprünge machen. Statt konservativ zu wirtschaften, müssen Stiftungen zunehmend neue Wege gehen und innovative Vermögensstrategien finden.

Die Fritz Behrens Stiftung hat seit der Finanzkrise von 2008 umgesteuert. Sie setzt nicht mehr auf Staatsanleihen, sondern auf Immobilienentwicklung, Aktien und Unternehmensbeteiligungen. „Vom Immobilienboom haben wir sehr profitiert“, sagt Fontaine.

Er verhehlt nicht, dass er sich gelegentlich mehr Unterstützung des Staates wünschen würde. In den vergangenen Jahren gingen Streitigkeiten mit Finanz- und Aufsichtsbehörden vor Gericht unterm Strich zwar gut für seine Stiftung aus. „Aber sie haben unnötig Kraft, Zeit und Geld gebunden“, meint Fontaine.

Stiftungen müssen neue Wege gehen: Matthias Fontaine steht seit Jahren an der Spitze der Fritz Behrens Stiftung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Vermehrt bemühen sich Stiftungen auch um Schenkungen, sie profitieren von Zustiftungen oder Erbschaften. Matthias Fontaine kann von einer alten Dame erzählen, einer Pflanzenliebhaberin, die seiner Stiftung einen Betrag vermachte – mit der Bitte, diesen in ihrem Sinne zu verwenden. „Die Erträge kommen nun dem Berggarten zugute“, sagt der Jurist. „Wir achten darauf, dass unsere Mittel effizient eingesetzt werden.“ Ganz so, wie der bescheidene Unternehmer Fritz Behrens sich das wohl gewünscht hätte.

Website stellt Hannovers Stiftungen vor Seit 20 Jahren gibt es die Stiftungsinitiative Hannover, in der sich diverse Stiftungen austauschen und gemeinsam präsentieren. Passend zum runden Geburtstag ist jetzt eine Stiftungsdatenbank online gegangen, die 155 Stiftungen aus der Region Hannover vorstellt. Auf www.stiftungen-hannover.de informiert die Website über die verschiedenen Förderprofile, sie nennt Ansprechpartner und hilft über 15 Suchkategorien, sich in der Stiftungslandschaft zu orientieren. Dem Koordinierungskreis der Initiative gehören verschiedene Stiftungen an, darunter die Bürgerstiftung, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung und die Hanns-Lilje-Stiftung.

Von Simon Benne