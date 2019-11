Hannover

Die Stiftung wollte einen neuen Heilberuf begründen, die „Begleiter an der Todesschwelle“ sollten laut der Initiatorin mithilfe „psychologischer und spiritueller Kompetenz“ Sterbende auf ihrem letzten Weg unterstützen. Dafür warb die heute 66-jährige Hannoveranerin Spenden ein, denn „Geld ist ein soziales Gestaltungsmittel, das Tätigkeiten in der Orientierung am Menschen mit seinen geistigen, sozialen und materiellen Bedürfnissen unter ökologischen Bedingungen ermöglicht“. Doch irgendwann, so die Staatsanwaltschaft, gewannen die ganz persönlichen materiellen Bedürfnisse der Heilsbringerin augenscheinlich die Oberhand – und deshalb sollte sich die Rentnerin am Dienstag wegen gewerbsmäßiger Untreue vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Hannover verantworten.

48 Überweisungen auf private Konten

Der 66-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen Januar 2016 und Januar 2018 als alleinvertretungsberechtigte Vorstandsvorsitzende der hannoverschen Stiftung rund 13.000 Euro auf ihr Privatkonto überwiesen zu haben, mittels 47 Einzelüberweisungen zwischen 100 und 1500 Euro. Weitere 10.000 Euro sollen an eine andere Frau geflossen sein.

Doch Stellung beziehen zu den Vorwürfen wollte oder konnte die Angeklagte, die in den vergangenen Jahren als Autorin und Referentin zu verschiedenen esoterisch-anthroposophischen Themenfeldern in Erscheinung getreten war, am Dienstag nicht. Ihr Verteidiger teilte dem Gericht unter Vorsitz von Olaf Wöltje kurz vor Verhandlungsbeginn mit, dass seine Mandantin erkrankt sei. Die Stiftungsvorsitzende habe sich wegen hohen Blutdrucks in die Obhut einer Klinik begeben; ein Attest liege aktuell zwar nicht vor, werde aber nachgereicht.

Stiftungsaufsicht ermittelt weiter

So musste der Richter fünf geladene Zeugen unverrichteter Dinge nach Hause schicken. Die Angeklagte sei erkrankt, teilte ihnen Wöltje mit, „und manchmal stimmt das ja auch“. Mag sein, dass bis zu einem neuen Verhandlungstermin zusätzliche Vorwürfe hinzukommen: Die Stiftungsaufsicht beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser soll derzeit noch weitere Ermittlungen gegen die Rentnerin führen.

Von Michael Zgoll