Hannover

Applaus und Pfiffe tönen durch die menschenleere Fliederstraße in der Nordstadt. Die Menschen beugen sich um Punkt 19 Uhr aus ihren Fenstern und klatschen. Einige „Bravo“-Rufe sind zu hören, zugleich dröhnen die tiefen Glockenschläge der Lutherkirche durch die Straßen mit ihren Gründerzeithäusern. Auch in der Oststadt, der Südstadt und in der List und in Linden haben die Menschen minutenlang applaudiert.

Grund für den spontanen Enthusiasmus ist ein Aufruf im Internet. Um 19 Uhr sollten alle Hannoveraner Ärzten und Pflegern Beifall zollen und damit jenen Menschen, die in der Corona-Krise die meiste Verantwortung tragen, buchstäblich über Leben und Tod entscheiden. Die Aktion stammt aus Spanien, wo die Zahl der Infizierten ebenfalls exponentiell ansteigt.

Sonntag steigt die nächste Aktion

In der Region Hannover sind jetzt die ersten beiden Menschen an der Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Im Klinikum Region Hannover steigt die Zahl der Coronafälle rapide an.

Am Sonntag geht es mit einer weiteren Mutmach-Aktion weiter. Das Musikzentrum ermuntert Musiker, um 18 Uhr aus ihren Fenstern Beethovens „Ode an die Freude“ anzustimmen.

Von Andreas Schinkel