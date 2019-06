Hannover

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Stöcken sucht die Polizei Zeugen. Ein 31-jähriger Fußgänger war gegen 13.15 Uhr beim Überqueren der Hogrefestraße von einem Mercedes erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 26 Jahre alte Fahrerin des Mercedes auf der Hogrefestraße in Richtung Stöckener Straße unterwegs. In Höhe der Eichsfelder Straße lief der 31-Jährige von links auf die Fahrbahn. Er hatte offenbar das rote Lichtsignal der Fußgängerampel missachtet. Der Mercedes erfasste den Mann, er wurde auf die Straße geschleudert. Ein Notarzt brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Wer genauere Angaben zu dem Geschehen und der Situation an der Ampel machen kann, erreicht den Verkehrsunfalldienst unter Telefon (0511) 1 09 18 88.

Von tm