Beim Jugenddemokratiefestival „ungehört.“ wollten der Verein Hometown und das Kollektiv für Ideen- und Projekthandwerk (ki:p) junge, noch nicht wahlberechtigte Menschen zu einer symbolischen Stimmabgabe einladen. Angenommen wurde das Angebot am Vormittag kaum. Um 13 Uhr, 3 Stunden nach Beginn des Festivals, waren nach Schätzung von Malin Kleuker von ki:p erst 7 Besucher erschienen. Damit entspricht die Zahl der Gäste bis zum Mittag lediglich der Größe des Organisationsteams. Erst die Konzerte am Abend lockten Gäste an, bilanziert Kleuker. Insgesamt schätzt er die Zahl der Besucher an dem Tag auf 150.

Veranstalter bekommen 9500 Euro von der Stadt

Finanziert wurde das Festival mit Mitteln aus dem Gesellschaftsfonds Zusammenleben der Landeshauptstadt Hannover. Für das Festival und seine Begleitveranstaltungen erhielt Veranstalter Hometown 9.500 Euro. Neben dem Festivaltag werden laut Stadt mit dem Geld auch Schulworkshops und Vernetzungsabende finanziert.

„Wir sind erst kurz nach den Ferien“, versucht Kleuker das Ausbleiben der Gäste zu erklären. Gerne hätte das Team des Festivals vorab in den Schulen auf das Angebot aufmerksam gemacht. Vor den Ferien habe es für Schulfremde allerdings ein Betretungsverbot gegeben. Ohne Publikum konnte auch der Zeitplan der Workshops nicht eingehalten werden. Zwar startete der Tanzworkshop als einziger pünktlich um elf, dabei waren aber hauptsächlich die Organisatoren des Festivals. Die anderen Veranstaltungen wurden in der Hoffnung auf mehr Besucher auf den Nachmittag verschoben.

Dabei war das Angebot breit aufgestellt. Interessierte konnten Veranstaltungen aus dem Bereich Streetdance, Rap, Fotografie und Theater besuchen, berichtet Franziska Wolters vom Verein Hometown.

Gegen Mittag herrscht Leere auf dem Gelände des Festivals. Quelle: Finn Bachmann

Das Kernanliegen bleibe aber die symbolische Wahl, bei der Jugendliche ihre Stimme für eine imaginäre Kommunal- und Bundestagswahlen abgeben können. „Es soll sich ein Interesse an den Stimmen ergeben, die sonst nicht gehört werden“, sagt Felix Büchner von ki:p. Es gebe viele Menschen, die zwar Teil der Gesellschaft sind, aber zum Beispiel aus Altersgründen bei Wahlen nicht repräsentiert seien, erzählt er.

Erste größere Veranstaltung im Stadtteilzentrum

Auch für die Leiterin des Stadtteilzentrums Stöcken Carmen Müller ist das Festival etwas Besonderes: „Ungehört. #Demokratie30419“ ist die erste größere Veranstaltung nach der fünfjährigen Schließung der Anlage. Auf ein Angebot des Kulturvereins Faust – den Workshop „Lasst uns reden“ habe sich sich gefreut. Dabei sollte es Raum für Diskussionen und Meinungsaustausch zum Thema politischer Teilhabe geben.

Im Rahmen des Festivals haben zudem Aktivisten von Fridays For Future für den von einem Bündnis aus unterschiedlichen Vereinen und Organisationen veranstalteten Klimastreik am 24.September geworben. Ihre Forderung sei nicht nur Klimaschutz, sondern Klimagerechtigkeit, sagt Sylvano Jaiser. Deswegen sei die Wahlberechtigung Minderjähriger auch ihnen ein Anliegen. Denn nur wer wählen dürfe, sei auch im politischen Sinne repräsentiert, finden die Protestler. „Ich finde es wichtig, dass das Wahlalter gesenkt wird“, sagt zum Beispiel die 15-jährige Sanja.

