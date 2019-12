Hannover

Der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover sucht dringend Zeugen nach dem Überfall auf eine Tankstelle im Stadtteil Stöcken am Sonntagabend. Ein bislang unbekannter Mann hatte gegen 18.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Alten Stöckener Straße betreten. Nach Angaben der Polizei ging er sofort auf den Verkaufstresen zu und packte eine 77 Jahre alte Mitarbeiterin an den Schultern. Anschließend verlangte er Bargeld.

Die 77-Jährige händigte dem Räuber die Einnahmen aus. Der Täter flüchtete in bislang unbekannter Richtung. Die Mitarbeiterin der Tankstelle schaltete die Polizei ein. Die sofortige Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Der Täter hat eine kräftige Statur und spricht Hochdeutsch. Er trug bei dem Überfall eine schwarze Jacke, eine Wollmütze und Handschuhe. Hinweise zu der Tat und dem Täter nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner