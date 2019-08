Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Mittwoch in Stöcken einen 53-jährigen Mann festgenommen. Es handelt sich um den Vater des jungen Mannes, der seit Ende März in Untersuchungshaft sitzt. In der Wohnung der beiden Männer waren damals rund 50 Schusswaffen und Munition sichergestellt worden. Bislang...