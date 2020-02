Ein Schwimmbad in erreichbarer Nähe ist eine gar nicht genug zu schätzende Annehmlichkeit. Kinder denken dabei vor allem an den großen Spaß, den sie an unzähligen Nachmittagen und Ferientagen beim Tollen im Wasser haben. Erwachsene Schwimmer schätzen meist mehr, dass sie sich in der Schwimmhalle ausgiebig bewegen können und damit etwas für ihre Gesundheit tun. Egal, ob sie dazu pfeilschnell durchs Wasser schießen oder gemächlich ihre Bahnen ziehen. Dennoch drücken die Kosten jede Kommune, die Freibad oder Hallenbad betreibt. Denn die Kosten lassen sich in der Regel mit den Einnahmen bei Weitem nicht decken. Vor allem, wenn Sanierungen anfallen, versinken schnell viele Millionen im frischen Nass. In Hannover hat deshalb ein heftiges Gerangel begonnen.

Zu viele Schwimmbäder sind in die Jahre gekommen. Auch das Stöckener Bad harrt weiter seiner Sanierung. Jeder Stadtbezirk mit Bad will den Bestand sichern und dabei zügig und gut bedacht werden. Doch wenn die einen teure Extrawünsche durchsetzen, rücken andere in der Warteliste nach hinten. Die Chance, schwimmen zu lernen, sollten aber alle Kinder bekommen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Stadt ihre Bäder erhält. Damit Kinder sich in der Nachbarschaft mit dem nassen Element vertraut machen.

Von Bärbel Hilbig