Hannover

Die Sanierung der hannoverschen Bäder verzögert sich. Das hatte die Stadtspitze kürzlich im Rat angekündigt. Der Turnerbund Stöcken will nicht hinnehmen, dass die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Stöckener Bads auf die lange Bank geschoben wird. In einem Brief an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) schreibt der Verein: „Kinder und Erwachsene wünschen sich eine baldige Sanierung.“

Grund für die Verzögerung bei der Bäderreparatur ist die desolate Lage des städtischen Haushalts. Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie haben die Stadtfinanzen tief ins Minus gestürzt. Zudem hat die Ratsmehrheit beantragt, rund 1,5 Millionen Euro für den Bau eines Familiensportzentrums in Kirchrode auszugeben. Eigentlich sollten die Mittel aus dem Topf für Sportentwicklung abgeschöpft werden, doch am Ende geht die Ausgabe zulasten der Bädersanierung.

Hoher Anteil von Nicht-Schwimmern in Herrenhausen-Stöcken

Der Turnerbund Stöcken kritisiert das Vorgehen. Eigentlich sei der Bau eines Familiensportzentrums eine gute Sache. „Dass aber ausgerechnet der Stadtteil Kirchrode von der Stadt Hannover bevorzugt wird, ist uns unerklärlich“, heißt es in dem Schreiben an den OB. Der Verein betont, dass im Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken der Anteil von Kindern, die nicht schwimmen können, äußerst hoch sei. „Unsere Erfahrungen in der Ausbildung von Nicht-Schwimmern zeigte eine Jahr für Jahr signifikant steigende Quote von Nicht-Schwimmern bei gleichzeitig steigendem Alter der Kinder“, schreibt der Verein. Insofern sei es unabdingbar, ein funktionierendes Schwimmbad in Stöcken vorzuhalten.

Von Andreas Schinkel