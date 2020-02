Mithilfe eines sogenannten Skimming-Moduls haben Betrüger in Hannover versucht, an EC-Karten-Informationen zu kommen. Nur durch Zufall war einem Mann das Gerät beim Geldabheben am Kronsberg aufgefallen, weil seine Karte im Schlitz des Geldautomaten stecken blieb. Die Polizei ermittelt.