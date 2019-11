In Fall des 30-Jährigen aus Stöcken, in dessen Wohnung Dutzende Waffen und Tausende Schuss Munition gefunden worden waren, spricht sich die Generalstaatsanwaltschaft für eine Haftstrafe aus. Auch der Vater von Marcel M. soll für drei Jahre in Haft. Die beiden Verteidiger sehen die Sachlage deutlich anders.