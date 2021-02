Hannover

Wegen der Corona-Pandemie findet der Unterricht an den Schulen in Hannover derzeit überwiegend online statt. Lehrer und Schüler treffen sich in digitalen Räumen und sprechen via Videotelefonie miteinander. Neben IServ, das speziell auf die Nutzung in Schulen ausgelegt ist, greifen manche Bildungseinrichtungen auch auf Dienste wie Jitsi oder Zoom zurück. Auch Unternehmen nutzen diese Angebote, um digitale Besprechungen abzuhalten, Sportvereine trainieren via Videokonferenz.

Die Popularität der Plattformen zieht allerdings auch immer wieder Störenfriede an. So häufen sich die Vorfälle, bei denen sich Fremde in die digitalen Treffen einwählen und die Konferenzen mit störenden Videos unterbrechen. In einem besonders schweren Fall in Hessen hatte ein Unbekannter in einer Videokonferenz einer zweiten Klasse pornografisches Material gezeigt.

Doch Zoom und Co. stellen Möglichkeiten bereit, Videokonferenzen sicherer zu machen. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Tricks Sie Ihre digitalen Treffen schützen können.

Passwort nutzen

Räume im echten Leben sichern Sie mit einem Schlüssel vor Eindringlingen. Lassen Sie auch im digitalen Leben Fremde nicht in Ihre Räume hinein: Schützen Sie Ihre Videokonferenzen mit einem sicheren Passwort. So können nur die Nutzer an dem digitalen Treffen teilnehmen, die über das Passwort verfügen. Vergeben Sie ein möglichst langes Passwort, das nicht aus einem bestehenden Wort, sondern aus willkürlich aneinander gereihten Zeichen besteht. Variieren Sie außerdem zwischen Groß- und Kleinschreibung. Teilen Sie das Passwort nur mit den Nutzern, die an der Konferenz teilnehmen sollen.

Warteraum einrichten

Eintritt nur für geladene Gäste: Eröffnen Sie einen Warteraum und kontrollieren Sie, wer Ihrer digitalen Konferenz beitreten möchte. Neue Nutzer können sich so nicht direkt in die Besprechung einwählen. Als Gastgeber können Sie den Nutzer annehmen oder ablehnen.

Konferenz für neue Nutzer sperren

Ihre Runde ist bereits vollzählig? Dann halten Sie Eindringlinge fern: Sie können bei Zoom als Gastgeber einstellen, dass sich keine neuen Nutzer mehr in Ihr Meeting einwählen können.

Nutzer und ihre Berechtigungen überprüfen

Zwischendurch ist doch unerwünschter Besuch dazugekommen? Während einer Videokonferenz können Sie sehen, welche Nutzer gerade Teil des digitalen Treffens sind. Kontrollieren Sie regelmäßig in der Teilnehmerliste, ob sich Fremde in Ihrer Videokonferenz aufhalten. Unbekannte Nutzer können Sie über die Teilnehmerliste direkt aus der Konferenz entfernen. Schränken Sie außerdem die Rechte der Nutzer ein, sodass nur Sie als Gastgeber Ihren Bildschirm teilen können. Sie können anderen Teilnehmern zudem das Mikrofon ausstellen.

Fazit: Einlass beschränken und Nutzerliste regelmäßig überprüfen

Falsche Einstellungen bei Videokonferenzplattformen können ungewollte Folgen nach sich ziehen. Passwortschutz, ein Warteraum und die regelmäßigen Kontrolle aller Teilnehmer kann verhindern, dass sensible Unternehmensdaten bei Firmenmeetings gestohlen oder digitale Unterrichtsstunden gestört werden.

Von Maximilian Hett