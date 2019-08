Hannover

Die Feuerwehr Hannover ist am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr zu einem Kellerbrand im Wohnkomplex am Canarisweg in Mühlenberg gerufen worden. Laut Sprecher Benjamin Pawlak sollten Feuerschein und Rauch zu sehen gewesen sein. Die Retter rückten mit zwei Löschzügen an und mussten rund 40 Menschen betreuen, die sich nach dem Alarm ins Freie gerettet hatten. Der Brand selbst konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden, Menschen kamen nicht zu Schaden.

„Es standen Stoffreste in einem Einkaufswagen in Flammen“, sagt Pawlak. Das Gefährt befand sich im Keller des Hochhauses, schon nach wenigen Minuten war es gelöscht. Der Rauch zog allerdings baulich bedingt auch in die darüber liegenden Etagen. „Wir mussten mehrere Wohnungen öffnen, um auszuschließen, dass sich dort verletzte Personen befinden“, sagt der Feuerwehrsprecher. Anschließend wurden die Stockwerke belüftet. Parallel dazu betreuten die Einsatzkräfte rund 40 Bewohner in einem Bus vor dem Gebäude.

Brandursache noch unklar

Nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes konnten alle Bewohner wieder ins Haus zurückkehren. Die Brandursache und Schadenshöhe sind allerdings noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling