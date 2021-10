Hannover

Der Asphalt, der zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts in den Gruben unter dem Stadtteil Ahlem abgebaut wurde, ist ein sogenannter Naturasphalt und besteht aus körnigem Gestein mit Bitumen, einem klebrigen Gemisch, das in früheren Zeiten Pech genannt wurde. Natürlicher Asphalt kommt in Kalkstein vor und ist in den vergangenen Jahrzehnten sowohl im Tagebau als auch unterirdisch abgebaut worden.

Heute wird künstlicher Asphalt genutzt

Das Gesteinsgemisch wird gemahlen, erhitzt und dann als Straßenbelag aufgebracht. Inzwischen aber ist die Herstellung von künstlichem Asphalt in Asphaltmischanlagen günstiger als der Abbau natürlicher Vorkommen. In Niedersachsen wurde die letzte Asphaltgrube bei Eschershausen im Landkreis Holzminden im Jahr 2008 geschlossen. Dort hat das Landesbergbauamt veranlasst, die alten Stollen abzustützen.

Von Andreas Schinkel