Das gigantische Straßenbauprojekt soll 2022 starten und sechs Jahre dauern: Mit dem Umbau des Südschnellwegs sollen auch gewaltige Probleme gelöst werden. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere: Für die Natur in der Ricklinger Masch und für die Ricklinger Sportanlagen wird manches schlechter. Der Bezirksrat Ricklingen ringt jetzt darum, dass sich das Schlechte in Grenzen hält.

„Schlimme Folgen für die Natur“

„Es werden rund 17 Hektar Landschaft zusätzlich in Anspruch genommen“, kritisierte ein Besucher in der jüngsten Bezirksratssitzung. „Für die Natur hat das schlimme Folgen.“ Tatsächlich werden etliche Maßnahmen Spuren hinterlassen. Die heutige Trasse mit ihren vier Spuren und einer Gesamtbreite von rund 14,50 Meter gilt als zu schmal und unmodern. Neben der großen Döhrener Brücke sind auch die kleineren Schwestern, etwa über die Beeke oder den Großen Ricklinger Teich, erneuerungsbedürftig. Sie werden größer, auch die übrigen Trassenabschnitte werden um mindestens zehn Meter verbreitert. Breitere Fahrspuren und zusätzliche Seitenstreifen werden eingebaut. Dem fallen die Bäume und Büsche zum Opfer, die heute direkt am Straßendamm wachsen.

Spektakuläre Tunnellösung

Lange Zeit war vor allem die Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße in der Diskussion. Sie ist marode und muss ersetzt werden. Letztendlich fiel die Entscheidung zugunsten einer spektakulären Tunnellösung. Ein wenig auf der Strecke blieb der westliche Abschnitt zwischen Landwehrkreisel und Schützenallee. Mittendrin liegt die Ricklinger Masch mit den Kiesteichen und den Wasserläufen von Leine und Beeke, wie die Ihme in Ricklingen heißt. Direkt an die Schnellwegböschung grenzen auch Flächen der Sportvereine 1908 Ricklingen sowie TuS Ricklingen. In der Nähe liegt auch das Ricklinger Bad. Sie alle müssen mit Nachteilen rechnen. Pastorin Marlies Ahlers hofft dagegen, dass der an das Baugeschehen grenzende Michaelisfriedhof nicht betroffen ist. Dafür gebe es bislang keine Hinweise, sagte sie auf Nachfrage. Gleiches gilt auch für den Kleingärtnerverein Ricklingen.

Ricklinger Bad verliert Fläche

Der SV 1908 Ricklingen soll nach Plänen des Landes eine Kleinspielfläche hergeben, die während der Bauzeit als Abstellfläche gebraucht wird. Das soll verhindert werden, betonte der Bezirksrat. Die Stadt selbst verweist auf das ohnehin knappe Flächenangebot für Sportvereine und will solche Nachteile nicht. Ballfangzäune müssten neu gezogen werden, Bauarbeiten und der Baustellenbetrieb könnten sich bei Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen, Zuschauertribünen, Versorgungsleitungen, Wegesystemen oder Bewässerungstechnik negativ auswirken. Das Ricklinger Bad soll einen Teil seiner Liegefläche verlieren, weil ein Radweg verlegt werden muss.

Politiker wollen Änderungen

Der Bezirksrat hat sich mehrheitlich auf Änderungswünsche geeinigt, die nun in die städtische Stellungnahme einfließen sollen. Auch andere politische Gremien haben dem schon zugestimmt, darunter der Sportausschuss des Rates der Stadt. Ricklingen 1908 soll laut Änderungsantrag die Kleinspielfläche nicht verlieren. Anstelle des für Mensch und Natur wichtigen Baumbestands sollen wenigstens Lärmschutzwände errichtet werden – auch als Sichtschutz etwa für den Badebetrieb an den Kiesteichen. Und die Beeke soll nach einer stückweisen Verlegung wieder naturnah hergerichtet werden. Überhaupt fürchten Politiker wie Anwohner den Verlust wichtiger Biotope in der Masch.

Bezirksrat kritisiert Zeitplan

Das Land Niedersachsen als oberste Verkehrsbehörde will jetzt zügig das Planfeststellungsverfahren abschließen, damit das Projekt in gut zwei Jahren auch tatsächlich beginnen kann. Der Zeitplan ist so eng gestrickt, dass in der jetzigen Phase kaum Zeit für Debatten bleibt. Die Stadt Hannover hat vor Kurzem eine umfangreiche Stellungnahme in die politischen Gremien geschickt.

Bis Ende Mai muss darüber abgestimmt werden, damit Hinweise und Korrekturwünsche auch in die Bauplanung einfließen können. Die Eile wurde vom Bezirksrat Ricklingen heftig kritisiert. Die CDU enthielt sich der Stimme. Die Naturlandschaft in der Masch habe eine immense Bedeutung, betonte CDU-Fraktionschef Erdem Winnicki. Die hektische Terminplanung sei „unredlich“.

Von Marcel Schwarzenberger