Nordstadt

Die Asternstraße will wieder feiern. Die Organisatoren wollen das beliebte Straßenfest, das 2020 wegen der Coronapandemie ausfallen musste, dieses Jahr am 11. September veranstalten. Wie in früheren Jahren soll es am Nachmittag ein breites Familienprogramm mit vielen Spielen geben. Initiativen aus dem Stadtteil stellen sich mit Infoständen vor. Am späteren Nachmittag ist ein Kulturprogramm auf einer Bühne geplant. „Wir gehen von einem breiten Spektrum von Teilnehmern aus und setzen auf rege Beteiligung aus der Nordstadt“, sagt Anwohner und Mitinitiator Wilhelm Bamming.

Unsicherheit über Besucherzahl

Nach der langen Zeit der Kontaktbeschränkungen sei das Bedürfnis für gemeinschaftliche Aktivitäten groß, gerade auch bei Familien mit Kindern, berichtet Bamming. Dennoch ist die Planung mit Unsicherheiten behaftet. Die Feier für die erweiterte Nachbarschaft zog in der Vergangenheit im Laufe eines Nachmittags meist weit über 1000 Menschen an.

„Im Zweifel ziehen wir die Reißleine“

„Wir gehen mit unseren Planungen natürlich voll ins Risiko“, sagt Bamming. Damit das Team rechtzeitig eine Genehmigung für das Straßenfest bei der Stadt beantragen kann, müssten die Vorbereitungen jetzt starten. Aktuell rechnen die Nachbarn mit einem Abebben der Pandemie und relativ entspannten Coronaregeln, die es dann einzuhalten gelte. Doch wie die Pandemielage und die Hygienebestimmungen im September ausfallen, lässt sich schwer abschätzen. „Das warten wir ab und sind guter Dinge. Im Zweifel müssen wir die Reißleine ziehen“, meint Bamming.

Ein erstes Planungstreffen findet am 29. Juni um 19 Uhr auf dem Freigelände des Vereins Astern 18 e. V. (Asternwiese) statt, sofern die Corona-Bestimmungen es zulassen. Die Wiese ist über einen Durchgang zwischen den Häusern Asternstraße 16 und 20 zu begehen. Wilhelm Bamming ist auch unter 0176/28017820 oder per Mail unter wbamming@gmx.de zu erreichen.

Von Bärbel Hilbig