Einer muss immer pausieren, so will es die Straßenmusikordnung: Baltic Brass spielt in Hannovers Innenstadt. Von links: Valeri Shuliatikov mit Trompete, Nikolai Basanov an der Tuba, Andrej Smirnov an der Posaune, Anatoli Shakh am Frenchhorn und Alexandr Kiachidi an der Trompete. Quelle: Conrad von Meding