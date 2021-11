Anwohner mehrerer Straßen in Hannover-Linden können sich freuen. Der Finanzausschuss des Rates hat am Mittwoch grünes Licht dafür gegeben, die Putzintervalle in 16 Straßen zu reduzieren. Dadurch verringern sich die Kosten für Anwohner. In Hauptverkehrsstraßen ändert sich nichts.