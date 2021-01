Hannover

Die Kritik an der teilweise massiven Anhebung der Straßenreinigungskosten reißt nicht ab. Der Vorsitzende des Immobilieneigentümervereins Haus & Grund Hannover lässt jetzt prüfen, ob er den Vorgang mit einem Normenkontrollverfahren stoppen kann. Von den Politikern in Stadt und Region fordert er, „zu prüfen, ob Aha-Chef Thomas Schwarz so weiterbeschäftigt werden“ könne. Er habe „erneut die Politik vorgeführt“.

Straßenreinigungskosten in Hannover teils saftig gestiegen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha, der in Hannover auch für die Straßenreinigung zuständig ist, hatte der Ratspolitik vorgeschlagen, an viel befahrenen Straßen in der Stadt die Reinigungsintervalle auf täglich umzustellen. Das solle ein Beitrag zur Kampagne Hannover sauber sein und werde den Hauseigentümern für die nächsten drei Jahre im Durchschnitt weniger als 9 Prozent Mehrkosten verursachen. Die Politik hatte daraufhin zugestimmt.

Für Tausende Hauseigentümer steigen die Gebühren nun aber um teilweise 70 Prozent und mehr, wenn bei ihnen die Straße fünf- statt dreimal wöchentlich gereinigt wird. Zahlreiche HAZ-Lesende haben sich inzwischen in der Redaktion beschwert. Beckmann sagt, auch bei Haus & Grund gingen „täglich Briefe und Anrufe zum Thema“ ein. Seine Erkundungen in der Kommunalpolitik hätten ergeben, dass „alle aus allen Wolken gefallen“ seien. „Ich weiß, wie Herr Schwarz die Leute hinters Licht führt“, sagt Beckmann.

Wohnkosten steigen

Insbesondere in der Corona-Krise gebe es keinen Grund für häufigere Reinigungen, weil weniger Menschen auf der Straße seien. Beckmann fordert aber, die gesamte Neuregelung der Straßenreinigung zurückzunehmen. Erstens trage die Verteuerung nicht dazu bei, die Wohnkosten gering zu halten, was ja Postulat der Politik sei. Zweitens müssten, wo Wohnungen vermietet seien, die Mieter die Kosten tragen. „Sie erfahren das erst mit der nächsten Hausgeldabrechnung“, sagt Beckmann: „Und dann heißt es wieder, es sei zu spät, um zu handeln.“

Von Conrad von Meding