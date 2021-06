Hannover

In ein paar Tagen werden Teile der Schmiedestraße, die komplette Marktstraße und der Koebelinger Markt für den Autoverkehr gesperrt sein. Die Stadt Hannover will auf den Flächen mehrere Wochen lang „Experimentierräume“ schaffen und plant ein buntes Kultur- und Spielangebot.

Aber vielleicht kommt alles auch ganz anders. Das Mehrheitsbündnis im Rat (SPD, Grüne und FDP) hat sich beim Thema Straßensperrungen derart zerstritten, dass nach Ansicht von Mitgliedern des Bündnisses ein Bruch nicht mehr ausgeschlossen ist. Das könnte bedeuten, dass SPD und FDP die Straßensperrungen in letzter Minute kippen – wenn sie eine Mehrheit finden.

Ärger über mangelnde Informationen aus Hannovers Stadtverwaltung

In den vergangenen Tagen liefen die Drähte zwischen den Bündnisvertretern heiß. Insbesondere die FDP ist verärgert, weil sich die Liberalen von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übergangen fühlen. Weder in den Ratsausschüssen noch in internen Runden habe der OB über die weitreichenden Eingriffe in den Straßenverkehr berichtet, moniert die FDP. Auch die SPD kreidet das Onay an.

Die Stadtspitze kontert, dass die Maßnahmen Ende April in einem Beirat zum Innenstadtdialog angekündigt worden seien. „Ein Beirat ist kein Ratsgremium“, heißt es aus der SPD. Zudem seien nicht einmal die Anwohner ausreichend informiert worden.

Eine Krisensitzung auf Einladung der Grünen ist am Montag ohne Ergebnis geblieben. Noch am Montagabend deutete alles daraufhin, dass die Stunden der Ratskoalition gezählt seien. Doch am Dienstag macht sich zumindest ein bisschen Hoffnung breit. Mehrere Kompromissvorschläge werden diskutiert.

Kompromissvorschlag 1: Sperrungen erst in einigen Wochen

Die SPD schlägt vor, mit dem bunten Kulturprogramm wie geplant am kommenden Montag, 5. Juli, zu beginnen, aber die Straßen noch nicht abzuriegeln. So könnte die Stadt ihre Darbietungen etwa auf dem Platz an der Marktkirche abhalten. Dort stehen bereits mehrere Klettergerüste für das Programm bereit. Über die Straßensperrungen würde kommende Woche der Bauausschuss beraten. Am Ende würden die Straßen etwa zwei bis drei Wochen später abgeriegelt werden.

„Wir hoffen sehr, dass sich der OB und die Grünen auf die Bündnispartner sowie auf die zahlreichen verärgerten Akteure, die aufgrund schlechter Kommunikation spät von den City-Plänen erfahren haben, zubewegen werden“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic. Man habe grundsätzlich kein Interesse an einem Ende des Bündnisses. „Das Wesen einer Demokratie ist aber der Kompromiss“, sagt Ahmetovic.

Ob die Grünen sich mit der Idee anfreunden können, ist unklar. Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin, erklärter Freund einer Ampel-Koalition, meint: „Wegen 250 Metern Straßensperrung ein fünf Jahre funktionierendes Bündnis aufzugeben, sieht mir sehr nach übereifrigem Wahlkampf aus.“

Kompromissvorschlag 2: Kostenloses Parken in Parkhäusern

Im Gespräch ist noch ein weiterer Vorschlag: Die Straßen werden wie von der Stadt geplant abgeriegelt. Über mobile Parkleitsysteme werden Autofahrer zu den städtischen Parkhäusern gelotst. City-Besucher müssten zwar eine Parkgebühr zahlen, erhielten dafür aber Einkaufsgutscheine. Parken wäre gewissermaßen kostenlos.

Auch die FDP gibt sich kompromissbereit. „Wir haben grundsätzlich nichts gegen ,Experimentierräume’“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Jedoch müsse im vorhinein genau besprochen werden – und zwar in den Ratsgremien – wann und wo die Aktionen starten. Da könne sich die Stadt auch nicht mit Hinweisen auf Vorträge in einem Beirat herausreden.

Und wenn das Ratsbündnis bricht?

Sollten sich die drei Bündnispartner zu keinem Kompromiss durchringen, hätte das weit reichende Konsequenzen. Am 15. Juli will der Rat mehrere bedeutende Entscheidungen treffen – in einem zerstrittenen Bündnis stünden diese womöglich auf der Kippe:

Kohleausstieg: So stimmt das höchste Gremium der Stadt darüber ab, ob Hannover möglichst bis 2026 aus der Kohleenergie aussteigt. Die FDP stört sich daran, dass Hauseigentümer gezwungen werden, ihre Wohnungen ans Fernwärmenetz anzuschließen, sollten alte Heizungsanlagen ausgetauscht werden müssen. Die Liberalen würden in der Ratssitzung aber der Bündnisdisziplin folgen und ihre Finger heben. Ob eine ungebundene und verärgerte FDP dem Kohleausstieg noch zustimmt, ist zweifelhaft, aber möglicherweise finden sich andere Parteien, die in die Bresche springen.

Dezernentin und Erster Stadtrat: Schwerer wiegen noch zwei Personalentscheidungen. Am 15. Juli entscheidet der Rat, ob Anja Ritschel, ehemalige Dezernentin in Bielefeld, Hannovers neue Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin wird. Eigentlich hatte Rot-Grün-Gelb schon Zustimmung signalisiert, doch das dürfte sich mit einem Bündnisbruch definitiv ändern. Der Gesichtsverlust für den Oberbürgermeister und die Grünen wäre immens. Im Gegenzug würde Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) vermutlich nicht genügend Stimmen bekommen, um Erster Stadtrat und damit Stellvertreter des OB zu werden.

Von Andreas Schinkel