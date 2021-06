Pro: „Keine Experimente“ hilft nicht weiter

Von Conrad von Meding

Das Auto ist uns allen lieb und teuer. Wir sind gewohnt, damit überall relativ schnell durchzukommen, anzukommen und uns zumindest der Hoffnung hinzugeben, am Ziel vor der Tür einen Parkplatz zu finden. Das ist ein schöner Luxus. Aber als aufgeklärte Menschen wissen wir natürlich längst, dass es so nicht weitergeht.

Wir verstopfen die Städte mit unseren Blechlawinen, wir blasen dreckige Abgase aus dem Auspuff (auch wenn sich das in sieben bis zehn Jahren hoffentlich mit der E-Mobilität erledigen wird), und wir rauben anderen den Platz. Oberbürgermeister Belit Onay ist dafür gewählt worden, das Problem einzudämmen. Das macht er jetzt mit zwei Experimentierflächen in den Sommermonaten, für die temporär einige Park- und Straßenflächen wegfallen.

Das könnte er auch auf Flächen machen, die ohnehin für Autos gesperrt sind. Davon hat Hannover genug. Aber was wäre die Aussage solch eines Experiments? Es geht ja ausschließlich um die Beweisführung, ob es gelingt, Flächen kreativer zu nutzen, die derzeit für Autos reserviert sind. Das war von Anfang an klar.

Wenn es konkret wird, dann ist der Aufschrei immer groß in unserer von Empörungskultur geprägten Zeit. Und weil sich niemand als Umweltsünder oder Verfechter herkömmlicher Mobilität outen will, wird im Zweifelsfall die schlechte Kommunikation angeprangert. Was aber hätte frühere und bessere Kommunikation aus dem Rathaus gebracht? Die, die jetzt dagegen sind, wären auch zwei Wochen früher dagegen gewesen.

Platz zum Parken gibt es genug. Im 450-Meter-Kreis um die Sperrflächen liegen zwei Parkhäuser und eine Tiefgarage, die in den Sommermonaten stets Hunderte freie Parkplätze haben. Das Parken dort ist billiger als am Straßenrand – man muss eben nur ein paar Schritte laufen. Für Menschen, die das nicht können, gibt es ausreichend Behindertenparkflächen in der Innenstadt.

„Keine Experimente“ hilft uns nicht weiter. Jede Veränderung löst Unbehagen aus – aber das sollte uns unsere Innenstadt wert sein.

Contra: Durchsichtiges Wahlkampfmanöver

Von Andreas Schinkel

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will die Innenstadt attraktiver machen – dagegen lässt sich nichts einwenden. Er redet von „Erlebnisräumen“, von Kultur- und Bewegungsangeboten, die mehr Menschen in die City locken und die „Aufenthaltsqualität“ steigern sollen. So weit, so gut, aber warum muss er dafür mehrere Straßen wochenlang für den Autoverkehr sperren?

In Hannover gibt es eine ganze Reihe von Plätzen, die bestenfalls als Durchgangsstrecken dienen. Auf dem Steintorplatz verweilt niemand gerne, es sei denn, es geht um Drogenbeschaffung. Der Goseriedeplatz ist eine Steinwüste, auch hier hält sich die „Aufenthaltsqualität“ in Grenzen. Andreas-Hermes-Platz, Weißekreuzplatz und Raschplatz gehören in die Kategorie Problemplätze, weil sie von der Trinker- und Süchtigenszene okkupiert werden. Auch die Fußgängerzone ist in die Jahre gekommen und könnte mehr „Erlebnisräume“ bieten als den bloßen Einkaufsbummel.

Es gäbe also genug zu tun für den Oberbürgermeister. Wenn es ihm tatsächlich nicht um autofreie Zonen als Selbstzweck ginge, sondern um die Attraktivität der Innenstadt, könnte er mit seinen Wiederbelebungsmaßnahmen sofort loslegen, ohne eine einzige Straße sperren zu müssen. Dass er das nicht tut, beweist, dass Onay vor allem verkehrspolitische Pflöcke einrammen will – und zwar rechtzeitig vor der Kommunalwahl. So kann er der grünen Wählerklientel erste Erfolge auf dem Weg zur autofreien Innenstadt vermelden.

Damit erweist Onay den City-Händlern einen Bärendienst. Sie haben monatelang kaum Umsätze verbucht. Jetzt kehrt so etwas wie Normalität ein, und da fällt dem Oberbürgermeister nichts Besseres ein, als die Zufahrt zur Einkaufs-City zu behindern und einen der zentralen Parkplätze zu sperren. Onay scheint zu vergessen, dass ein Großteil der City-Kunden noch immer aus dem Umland anreist – mit dem Auto. Ein Oberbürgermeister sollte die ganze Stadt im Blick haben, nicht nur seine Stammwähler.

