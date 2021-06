Hannover

Im letzten Moment haben SPD, Grüne und FDP einen Zusammenbruch ihres Bündnisses abgewendet. Am Mittwochvormittag haben sich die Bündnispartner zusammen mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf einen Kompromiss im Streit um temporäre Straßensperrungen in der City geeinigt. Einen entsprechenden Antrag will das Bündnis am Donnerstag dem vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss zur Abstimmung vorlegen.

Ausgleich für entfallende Parkplätze

Anlass des Streits ist der Plan der Stadt, Teile der Schmiedestraße, Marktstraße und Köbelinger Markt mehrere Wochen für den Autoverkehr abzuriegeln. Die neuen Fußgängerzonen sollen als „Experimentierräume“ dienen, auf denen die Stadt ein buntes Kultur- und Unterhaltungsprogramm veranstaltet. Bereits am Montag, 5. Juli, soll das Programm starten. SPD und FDP werfen Onay vor, seine Maßnahmen nicht ausreichend mit der Ratspolitik besprochen und Anwohner zu wenig informiert zu haben. Kritik hagelt es auch von Händlern.

Beratung im Bauausschuss

Der Kompromiss sieht nach Informationen der HAZ folgendes vor: Auf der Schmiedestraße beginnt Enercity mit den ohnehin geplanten Leitungsarbeiten Anfang kommender Woche, sodass die Sperrung der Straße wegen Bauarbeiten mit der Sperrung wegen neuer „Experimentierräume“ zusammenfällt. Das Parkhaus in der Schmiedestraße bleibt anfahrbar.

Einkaufsgutscheine für Parktickets

Der Parkplatz auf dem Köbelinger Markt wird zwar wie geplant dicht gemacht, doch Autofahrer sollen einen Ausgleich bekommen. Das Parken in den Parkhäusern in der Schmiedestraße und in der Röselerstraße wird während der Zeit der Sperrung gewissermaßen kostenlos. Autofahrer erhalten für ihr Parkticket Einkaufsgutscheine. Mit dem Parkhausbetreiber Hanova sei schon gesprochen worden, heißt es.

Zudem bleibt die Marktstraße zunächst offen, bis die Ratspolitik am Mittwoch im Bauausschuss über die Maßnahmen beraten hat. Danach soll, wie geplant, ein Teil der Marktstraße für den Autoverkehr gesperrt werden – zwischen Senior-Blumenberg-Gang und Röselerstraße.

SPD, Grüne und FDP betonen, dass sie zu dem Kompromiss stehen. „Der Wille zur Zusammenarbeit im Bündnis und das Wirken für die Menschen dieser Stadt sind größer als die Fantasie der Trennung“, sagt Hannovers SPD-Chef Adis Ahemetovic. Er begrüßt, dass endlich die Ratsgremien beteiligt werden. Auch die Grünen geben sich zufrieden. „Es ist gut, dass es zu keiner weiteren Blockade des wichtigen Innenstadtdialogs kommt“, sagt Grünen-Chef Greta Garlichs. Die Detailänderungen am Konzept könne man mittragen. Auch die FDP hat sich beruhigt. „Damit können wir leben“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Von Andreas Schinkel