Straßensperrungen am Sonnabend: Rund um den Maschsee wird es eng

Hannover

Wegen des Maschsee-Triathlons werden am Sonnabend mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt. Das Rudolf-von Bennigsen-Ufer ist von 7 Uhr bis 19.30 Uhr zwischen der Einmündung des Altenbekener Damms und der Riepenstraße nicht befahrbar. Gesperrt werden zudem die Schützenallee stadteinwärts ab der Willmerstraße, die Culemannstraße, der Friederikenplatz, die Lavesallee, die Waterloostraße, die Bruchmeisterallee, die Robert-Enke-Straße und das Arthur-Menge-Ufer. Diese Straßen sind von 7.30 Uhr an den Sportlern vorbehalten.

Wie die Stadt mitteilt, werden zudem rund um das Veranstaltungsgebiet am Sonnabend Vorsperren vorgenommen, um rechtzeitig auf die gesperrten Straßen aufmerksam zu machen. Betroffen sind auch die Buslinien von Üstra und Regiobus. Die Verwaltung rät allen Autofahrern, den Bereich rund um den Maschsee am Sonnabend zu meiden.

Bereits am Freitag kann es in dem Gebiet zu geringfügigen Behinderungen kommen. Dann wird der Kinder- und Jugendtriathlon auf der Strecke ausgetragen. Die Veranstaltung führt zu Einschränkungen am südlichen Maschsee, an den Ricklinger Kiesteichen und in der Döhrener Masch.

Von tm