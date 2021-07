Hannover

CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer hat in ungewöhnlich scharfer Form die jüngsten Straßensperrungen in Hannover durch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kritisiert. „Nach dem, was wir am Donnerstag an Chaos und Staus in Hannover erlebt haben, bin ich kurz davor, den Rücktritt des hannoverschen Oberbürgermeisters zu fordern“, sagte Toepffer. „Man kann manches ausprobieren, aber dann muss es vorsichtig und nicht in Alleingängen machen“, sagte der CDU-Politiker. Der Oberbürgermeister regiere an den eigentlichen Problemen der Stadt vorbei und müsse seine „Performance gewaltig verbessern“.

„Das ist stümperhaft“

Am Donnerstag war es in der Innenstadt durch die Sperrung der Hochstraße an der Berliner Allee und anderen Umleitungen zu stundenlangen Staus gekommen. Auf der Hochstraße sollen Kunstaktionen stattfinden. Toepffer betonte, er habe nichts gegen Kunst, aber es sei „stümperhaft“, wie diese Projekte derzeit in Hannover durchgezogen werden würden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anstatt sich darum zu kümmern, „dass Leute nicht erst nach zwei Monaten ihren Reisepass verlängert bekommen“ veranlasse Onay Straßensperrungen, die gerade nach dem Corona-Lockdown Hannovers Einzelhändler massiv belasteten.

Von Michael B. Berger