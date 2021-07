Hannover

Der sich anbahnende Konflikt um Straßensperrungen in Hannovers Innenstadt zwischen der Landeshauptstadt Hannover und dem Verkehrsministerium ist entschärft. Man sei in konstruktiven Gesprächen und habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Mittwoch auf Nachfrage der HAZ. „Im August wird es ein Treffen auf Fachebene geben, um die weiteren Aktionen zu besprechen.“

Begründungen nachgereicht

Die Sperrung der Raschplatzhochstraße sowie von Teilen der Innenstadt – etwa Schmiedestraße und Köbelinger Markt – hatte Mitte dieses Monats nicht nur Unmut bei den Geschäftsleuten und Staus mit sich gebracht, sondern auch zu Irritationen im Landesverkehrsministerium geführt, das weitere Begründungen von der Stadt für die Verkehrsmaßnahmen verlangte. Die Innenstadtbereiche waren für sogenannte Experimentierräume gesperrt worden, auf denen einzelne kulturelle und sportliche Veranstaltungen stattfanden. Der Köbelinger Markt hinter der Markthalle soll noch bis zum 1. August ein solcher „Experimentierraum“ sein. Zum Ärger vieler Händler in der Markthalle steht der Platz allerdings weitgehend leer. Inzwischen hat die Stadt aber gegenüber dem Ministerium die Begründungen für ihre Sperrungen nachgereicht.

Weitere „Experimentierräume“ vom 30. August bis 12. September

In den für August geplanten Gesprächen mit dem Verkehrsministerium soll es nun vor allem um die im September geplanten „Experimentierräume“ gehen, die zwischen dem 30. August und 12. September rund um die Oper eröffnet werden sollen. Inzwischen hat die Stadt aber ursprüngliche Pläne entschärft, in diesem Zusammenhang die Georgstraße für den Verkehr komplett dichtzumachen. Es soll stattdessen nur einen verkehrsberuhigten Bereich geben, in dem nur noch zehn bis 20 Stundenkilometer Fahrgeschwindigkeit erlaubt sein soll. Die Stadt hat die Rücknahme ihrer Sperrungsabsichten auch mit einigen wichtigen Buslinien begründet, die über die Georgstraße fahren.

Von Michael B. Berger