Hannover

Die Stadt Hannover will in den kommenden Wochen gleich mehrere Straßen in der Innenstadt vorübergehend für den Autoverkehr sperren, um dort Kunst- und Kulturaktionen zu ermöglichen – dagegen regt sich jetzt im Rat der Stadt massiver Widerstand. CDU und FDP werfen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor, im Alleingang und ohne Zustimmung des Rates seine verkehrspolitische Agenda durchzusetzen. „Es ist mehr als offensichtlich, dass es sich hier um grünen Wahlkampf handelt, der dreist aus städtischen Mitteln finanziert wird“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Die FDP ist Mitglied im Mehrheitsbündnis von SPD und Grünen.

Onays Wahlversprechen: Autofreie Innenstadt

Oberbürgermeister Onay war vor zwei Jahren mit dem Wahlversprechen angetreten, Hannovers Innenstadt weitgehend autofrei zu gestalten. Proteste von City-Kaufleuten blieben nicht aus. Die Rathausführung entschied sich daraufhin, einen Innenstadtdialog ins Leben zu rufen, um zusammen mit Anwohnern, Händlern und Gewerbetreibenden darüber zu sprechen, wie Hannovers Innenstadt attraktiver werden kann. Dieser Dialog hat erst kürzlich begonnen.

Stadt schafft Fakten

Jetzt schafft die Stadt Fakten. Ab 8. Juli soll die Raschplatz-Hochstraße für drei Wochen gesperrt werden. Das Festival Theaterformen plant auf der Brücke etliche Darbietungen. Nach Informationen der HAZ hat die Stadt das Festival bereits genehmigt, lediglich die Statik der Theaterkulissen müsse noch überprüft werden, heißt es aus Rathauskreisen.

Zudem will die Stadt vom 5. Juli bis zum 1. August Teile der Schmiedestraße, die komplette Marktstraße und den Köbelinger Markt für den Autoverkehr sperren. Parkmöglichkeiten auf dem Platz hinter der Markthalle entfallen ebenfalls in diesem Zeitraum.

Im September sind die Straßen rund um den Opernplatz dran

Auf den entstehenden Fußgängerzonen plant die Stadt zunächst ein buntes Programm mit kulturellen Darbietungen sowie Spiel- und Sportangeboten. Später sollen die Hannoveraner eigene Ideen entwickeln, wie die Freiflächen bespielt werden können. Im September will die Stadt mehrere Straßen rund um den Opernplatz vorübergehend dichtmachen.

CDU: Vorgehen ist ideologisch motiviert

Ratspolitiker sind konsterniert und werfen Onay vor, unter dem Deckmantel von Kunst und Kultur grüne Verkehrspolitik zu betreiben. „Das Vorgehen ist ideologisch motiviert. Ich wünsche mir mehr Neutralität vom Oberbürgermeister“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Man sei nicht grundsätzlich gegen Verkehrsexperimente, aber diese müssten zuvor mit dem Rat besprochen werden.

„Die kurzfristig angekündigten Straßensperrungen in der Innenstadt sind eine Unverschämtheit“, findet FDP-Fraktionschef Engelke. Weder mit den Händlern noch mit der Ratspolitik sei das Vorgehen abgestimmt. „Der Oberbürgermeister setzt sich damit über gültige Beschlüsse des Stadtrats hinweg“, moniert Engelke.

Viel geredet, wenig beschlossen

Tatsächlich haben Stadtverwaltung und Ratspolitik in den vergangenen Monaten viel darüber diskutiert, ob und wie die Schmiedestraße für den Autoverkehr gesperrt werden kann. Am Ende hatte der Rat mit rot-grün-gelber Mehrheit beschlossen, dass die Stadt zunächst die Ergebnisse des Innenstadtdialogs abwarten solle. „Die Ergebnisse sollen in die Neugestaltung der Straße einfließen (...), wobei bauliche Veränderungen oder probeweise Sperrungen nicht ohne Beteiligung der Politik und der Anlieger stattfinden sollen“, heißt es in dem Beschluss.

Das Areal hinter der Markthalle vom Autoverkehr abzuriegeln und als Fußgängerzone auszuweisen, ist im Rat noch gar nicht diskutiert worden. Hierfür gibt es auch keinen Ratsbeschluss.

City-Händler sind irritiert

Die SPD hält den Zeitpunkt der Straßensperrungen für ungünstig. Der Innenstadthandel müsse sich nach dem Corona-Lockdown zunächst erholen. Geschäfte sollten uneingeschränkt erreichbar bleiben. „Wir könnten solche Experimente in den Herbstferien wagen“, findet SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

Hannovers City-Händler sind vom raschen Vorgehen der Rathausführung irritiert. „Eigentlich müssen wir nach dem Corona-Lockdown sehen, dass wir wieder auf die Beine kommen“, sagt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Von manchen Straßen habe er gar nicht gewusst, dass die Stadt sie sperren wolle. Bereits ab kommender Woche will die Verwaltung erste Baken aufstellen.

Förderung der Kulturentwicklung?

Als mögliche Rechtfertigung für das Abriegeln von Straßen könnte der Kulturfahrplan der Stadt Hannover dienen. Von „Experimentier-“ oder „Möglichkeitsräumen“ ist im sogenannten Kulturentwicklungsplan die Rede. Das Konzept setzt auf Hannovers gescheiterte Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 auf. Im Kulturentwicklungsplan heißt es: „Aktions- und Nutzungsmöglichkeiten für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, drinnen und draußen, werden durch experimentelle Projekte weiterentwickelt und erfahren hierdurch neue Perspektiven. Gebäude, Plätze oder Gärten werden als Lebens-, Aktions- und Freiraum mit Aufenthaltsqualität neu interpretiert und genutzt.“

Von Andreas Schinkel