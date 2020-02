Die Ampelschaltung am Küchengarten ist ein dauerhaftes Ärgernis in Linden-Nord. Seit knapp 20 Jahren streiten sich Politik, Verwaltung und Anwohner über die Anlage an der Fössestraße,. Nun hat der Bezirksrat endlich eine Verbesserung gefordert. Die aber scheint technisch nicht realisierbar zu sein.