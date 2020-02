Linden-Nord

Einmal mehr hat der Bezirksrat Linden-Limmer die Situation am Küchengartenplatz im Blick. Und wieder steht die Ampelanlage an der Fössestraße in der Kritik. „Für Fußgänger und Radfahrer ist die Lage ein ständiges Ärgernis“, sagte Grünen-Bezirksratsherr Daniel Gardemin in der jüngsten Sitzung. Seine Fraktion forderte daher eine Verbesserung mit dem Ziel, dass Menschen sämtliche Fahrbahnen der Hauptverkehrsstraße in einem Zug überqueren können. Der Bezirksrat stimmte dem einhellig zu.

Passanten stauen sich auf dem Mittelstreifen

In zwei von drei Fällen gelangten Radfahrer oder Passanten während einer Grünphase für den Fußverkehr auf der Kreuzung lediglich bis zur Straßenmitte, kritisierte Gardemin. Die Ampel regelt die Wegebeziehungen zwischen Limmerstraße und Küchengartenplatz, daher wird diese Straßenüberquerung intensiv genutzt. Die Passanten stauen sich am Straßenrand – oft aber auch auf dem schmalen Mittelstreifen mitten auf der Fössestraße. Zwei getrennte Ampelphasen steuern jeweils eine Straßenseite: einerseits die schmale, lediglich zweispurige Hälfte stadtauswärts und andererseits die vier stadteinwärts führenden Fahrspuren. Nur selten passen die Grünphasen jedoch so gut zusammen, dass Passanten tatsächlich in einem Rutsch von der einen zur anderen Straßenseite gelangen können. Aus Sicht der Grünen ist somit der Regelfall potenziell gefährlich. Weil eine Grünphase, selbst wenn sie nur bis zur Mittelinsel reicht, als freier Überweg über die gesamte Straße gewertet wird und ein Passant mitten in den Autoverkehr geraten könnte.

Andere Schaltung scheitert an zu vielen Aufgaben

Die Linke im Bezirksrat zeigte sich skeptisch, ob eine technische Verbesserung möglich ist. Auch Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube verwies darauf, dass die Stadtverwaltung in der Vergangenheit bereits mehrfach „erschöpfend erklärt“ habe, warum bessere Ampelschaltungen nicht möglich seien. Das Problem liegt in der Vielfalt der Aufgaben: Wenige Meter weiter ist die Stadtbahn unterwegs, Busse kreuzen die Ampelanlage und haben an sämtlichen Verkehrsampeln Vorrang. Hinzu kommen Abbiegespuren in die Elisen- und die Blumenauer Straße. Dennoch: Wenn Menschen es eilig haben und eine Grünphase für eine Gesamtüberquerung nutzen, auch wenn die zweite Ampel Rot anzeigt, kann es gefährlich werden. Die CDU bemängelte zudem, dass die Mittelinsel für das große Aufkommen an Fahrrädern, Lastenrädern, Kinderwagen und Passanten viel zu schmal sei. Das Fazit war schließlich, dass mit der Lage rund um die Ampelanlage keine Fraktion zufrieden ist. Die Stadt soll sich jetzt noch einmal Gedanken machen.

20 Jahre wird gestritten

Die Debatte rund um den Küchengartenplatz samt angrenzender Verkehrswege ist fast 20 Jahre alt. Seit 2001 wird intensiv über die Gestaltung diskutiert. Damals war die seinerzeit noch existierende Fußgängerbrücke zwischen dem Platz und der Limmerstraße ein Thema – sie wurde 2008 abgerissen. Zuvor waren eine Tankstelle verschwunden und Pläne für einen Umbau des Platzes vorgestellt worden. Bis 2009 wurde kräftig gebaut. Dabei legte die Stadt auch ein neues System an Fahrspuren, Überwegen und Ampelanlagen an. Schon 2011 beschwerten sich die Lindener Fußgänger über aus ihrer Sicht völlig unzureichende Grünphasen für die Querung der Fössestraße. Die Stadt justierte nach, eine befriedigende Lösung aber gab es nie. Die Abstimmung der nötigen Ampelphasen für alle anfallenden Verkehrsarten gilt als zu kompliziert, um jeden zufriedenzustellen.

Von Marcel Schwarzenberger