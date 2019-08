Hannover

Bis zu 100 Euro Bußgeld beim Parken in zweiter Reihe, beim Halten auf Geh- oder Radwegen sowie auf Rad-Schutzstreifen: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) plant spürbar härtere Strafen für Verkehrssünder. Die Reformpläne des Ministers für mehr Schutz von Radfahrern stoßen in Hannover überwiegend auf Zustimmung – in mehreren Details aber gibt es große Skepsis. Naturgemäß begrüßt vor allem der Radfahrerverband ADFC die geplanten Änderungen der Straßenverkehrsordnung (StVO). „Der ADFC hat mit anderen Organisationen Scheuer dazu gedrängt, die Gesetzgebung endlich den praktischen Gegebenheiten auf der Straße anzupassen“, sagt Hannovers ADFC-Chef Eberhard Röhrig-van der Meer.

Halteverbot auf Fahrradschutzstreifen – Bußgeld zu hoch?

Wichtigste Neuerung, die alle Verkehrsteilnehmer betrifft, dürfte die geplante Änderung für Radfahr-Schutzstreifen sein. Bisher ist dort kurzzeitiges Halten erlaubt – sehr zum Ärger vieler Radfahrer, weil häufig Transporter und Lieferfahrzeuge die Spur versperren. „Viele Autofahrer sagen, sie stünden nur kurz auf dem Schutzstreifen für Radfahrer, und meinen, das sei ein Kavaliersdelikt. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß“, moniert ADFC-Chef Röhrig-van der Meer. Verkehrsminister Scheuer will das Halten auf den Spuren jetzt komplett verbieten.

Zudem sollen die Bußgelder für Haltverbotsverstöße auf diesen Spuren, auf Geh- und Radwegen sowie in zweiter Reihe angehoben werden: von derzeit 15 Euro auf künftig 100 Euro. Der ADAC, der die Berliner Vorschläge für mehr Verkehrssicherheit im Grundsatz begrüßt, findet das unverhältnismäßig. „Ein Bußgeld von 100 Euro für Parken auf dem Radweg, während etwa Parken in der Feuerwehrzufahrt 35 Euro kostet – das passt nicht zusammen“, sagt ADAC-Sprecherin Christine Rettig. Die Sanktion müsse „in einem vernünftigen Verhältnis zu anderen schweren Parkverstößen“ stehen.

E-Roller auf die Busspur ?

Zudem will Scheuer zulassen, dass Busspuren für Autos und Motorradgespanne mit mindestens drei Insassen freigegeben werden dürfen – und auch für Elektroscooter. Ein Plan, mit dem der Minister beim hannoverschen Verkehrsunternehmen Üstra auf wenig Verständnis stößt. Es sei „kontraproduktiv“, wenn „ein E-Rollerfahrer auf der Busspur einen Bus mit zig Fahrgästen ausbremst“, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Diese Neuerung der Straßenverkehrsordnung allerdings soll eine sein, die von Kommunen einzeln angeordnet werden müsste. Schon jetzt könnten Städte den Fahrern von E-Autos die Nutzung von Busspuren erlauben, was in Hannover aber nicht der Fall ist.

Reform noch 2019?

Der Scheuer-Vorschlag ist bisher weder mit anderen Ministerien abgestimmt noch in Parlamenten beraten. Es kann also noch Änderungen geben. Der Minister rechnet aber mit einer Umsetzung noch 2019. Das sind die geplanten neuen Verkehrszeichen:

Mehrere Personen im Auto

Wer im Auto mit drei oder mehr Personen fährt, soll nach dem Willen des Bundesministers Busspuren mitbenutzen dürfen. Das soll auch für Motorräder mit besetztem Beiwagen gelten. Andreas Scheuer will so Fahrgemeinschaften stärken. Der ADAC ist skeptisch. „Ob so der Pkw-Verkehr spürbar reduziert werden kann, muss sich zeigen“, sagt Sprecherin Christina Rettig. Scheuers zusätzlicher Vorschlag, Busspuren auch für E-Scooter freizugeben, stößt bei der Üstra auf Ablehnung. „Es ist kontraproduktiv, wenn ein E-Rollerfahrer auf der Busspur einen Bus mit zig Fahrgästen ausbremst“, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Quelle: BMVI

Zweiräder überholen verboten

Die neue StVO soll ein Schild beinhalten, das Autofahreren das Überholen von Zweirädern verbietet, also etwa Fahrrädern, Motorrädern oder Rollern. Beim ADAC begrüßt Sprecherin Christine Rettig das Zeichen, fordert aber, die Verordnung müsse festschreiben, dass das Schild nur auf echte Gefahrenstellen beschränkt wird. ADFC-Chef Eberhard Röhrig-van der Meer stimmt dem zu: „Sonst hat es bald keine Wirkung mehr.“ Insgesamt soll fürs Überholen von Zweirädern künftig ein Abstand von 1,5 Metern vorgeschrieben sein, außerhalb von Ortschaften zwei Meter. Quelle: BMVI

Radschnellweg

Der Bund will ein Sonderkennzeichen einführen, um Radschnellwege auszuweisen, wie sie auch in Hannover gebaut werden. „Das ist sinnvoll, um allen Verkehrsteilnehmern zu signalisieren, dass hier viele Radfahrer schnell fahren könnten“, sagt der ADFC-Vorsitzende Eberhard Röhrig-van der Meer. Er hält Markierungen auf dem Asphalt trotzdem für besser. In der Erklärung des Bundesministeriums heißt es, das zusätzliche Straßenschild erlaube die „Kennzeichnung von Radschnellwegen auch unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit wie zum Beispiel auf sandigem Untergrund“. Quelle: BMVI

Parkplatz für Lastenräder

Bundesverkehrsminister Scheuer will für Lastenräder ein Sonderzeichen einführen. Es soll Parkplätze kennzeichnen. Hannovers ADFC-Chef Eberhard Röhrig-van der Meer begrüßt das. „In Berlin-Neukölln läuft dazu ein Versuch.“ Dort sei etwa ein Autoparkplatz für Lastenräder umgewidmet worden. Dort passten vier der geräumigen Räder drauf. „Die Zahl der Lastenräder steigt erheblich, auch in Hannover“, sagt Röhrig-van der Meer. Quelle: BMVI

Rechtspfeil für Radfahrer

Für Autofahrer hat das Relikt aus der DDR-Straßenverkehrsordnung Seltenheitswert in Hannover – aber bei Radfahrern könnte es eine Renaissance erleben. Das Zeichen erlaubt das Rechtsabbiegen trotz eines roten Ampelsignals, nur kurz stoppen muss man trotzdem. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will das Symbol einführen. „Das ist überfällig“, sagt ADFC-Mann Eberhard Röhrig-van der Meer: „Es gibt in Hannover zahlreiche Kreuzungen, wo Radfahrer gefahrenlos rechts abbiegen können.“ Quelle: BMVI

