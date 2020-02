Die Arbeiterwohlfahrt steckt in einem großen Skandal um üppige Vorstandsgehälter, Vetternwirtschaft und viel zu große Dienstwagen. „Diese Vorgänge erschüttern die AWO“, hieß am Sonnabend auf einer Versammlung des Regionsverbandes Hannover. Beim hiesigen Verband, so wird versichert, gebe es keinerlei Unregelmäßigkeiten. Reformen stehen dennoch an.