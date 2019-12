Hannover

Streckenstörung bei der Deutschen Bahn: Wegen einer beschädigten Oberleitung sind vom Freitagnachmittag bis zum frühen Abend die Züge auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg mit Verspätungen an ihren Fahrzielen angekommen. Nach Angaben eines Bahnsprechers war es zuvor gegen 13.15 Uhr auf der Strecke zwischen Hannover und Celle im Bereich Isernhagen zu einer Störung an der Oberleitung gekommen. Die genaue Ursache werde derzeit noch untersucht, teilt die Bahn mit. Demnach hatten Fachleute den Schaden erst gegen 19 Uhr behoben.

Laut Bahnsprecher hatten Fahrgäste zuvor auf den Strecken des Fernverkehrs in Nord-Süd-Richtung trotz der Streckenstörung nur verhältnismäßig kurze Verspätungen von bis zu 15 Minuten einplanen müssen. Zwischen Isernhagen und Großburgwedel sei es möglich gewesen, den Schienenverkehr während der Reparaturarbeiten eingleisig an der beschädigten Oberleitungsstelle vorbeizuführen. Über die Dauer der Wartezeiten im Regionalverkehr lagen der Bahn am Freitagabend keine genaueren Informationen vor.

Von Ingo Rodriguez