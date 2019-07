Straßenkreuzer, Motorräder und sogar ein Leichenwagen: Der Schützenplatz in Hannover gehört an diesem Wochenende rund 2500 motorisierten Oldtimern aus den USA. Sie sind laut, sie sind groß – und noch immer gehören anscheinend junge Frauen in sehr kurzen Höschen zu solchen Treffen.