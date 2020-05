Döhren

Zwei Schwestern aus Döhren mögen sich nicht damit abfinden, dass Streetfood-Märkte in der Region Hannover aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht stattfinden können. Und darum laden Sonja und Mirjana Schütze vom Streetfood-Network fremd.essen für das Pfingstwochenende zum ersten Drive-in-Foodmarkt in Hannover ein. An drei Tagen werden auf dem Festplatz Döhren an der Schützenallee rund ein halbes Dutzend mobile Stände geparkt sein und zum Essen einladen – ohne dass die Kunden ihre Autos verlassen müssen. Die Veranstalterinnen versprechen Burger, Bowl und süße Sachen, die Limonaden stammen aus der Brausebude in Döhren. Die Speisekarten der verschiedenen Anbieter können Gourmetfreunde im Internet unter www.fremdessen.com/drive-in studieren.

So lief der Drive-in-Foodmarkt in Wunstorf: Die fertig zubereiteten Speisen werden verpackt ans Auto gebracht. Quelle: Rita Nandy

Anzeige

Sonja und Mirjana Schütze versichern, dass die aktuellen Hygieneregeln eingehalten werden, wenn die Foodtruck-Mitarbeiter die verpackten Menüs zu den Fahrzeugen tragen: mit angemessenem Abstand, Mund-Nasen-Masken und Handschuhen. Pro Bestellung beziehungsweise Auto fällt – unabhängig vom Preis für das Essen – eine Servicepauschale von 3 Euro an. Nach Auskunft der Veranstalterinnen hätten sie jüngst bereits einen Drive-in-Foodmarkt in Wunstorf organisiert, der sehr gut angenommen worden sei. Das Döhrener Streetfood-Treffen auf Rädern kann man am Freitag, 29. Mai, von 17 bis 21 Uhr besuchen, am Sonnabend, 30. Mai, von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 31. Mai, von 12 bis 19 Uhr.

Weitere HAZ+ Artikel

Wartezeiten müssen einkalkuliert werden – so wie hier in Wunstorf. Quelle: Rita Nandy

Lesen Sie auch

Finkbeiners Kostprobe: So schmeckt es auf dem Street Food Festival

Erster Streetfood-Markt in Burgdorf

Finkbeiners Kostprobe: So schmeckt es bei „Vegan & Raw“

Von Michael Zgoll